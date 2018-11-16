İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Tarih Kurumu, Bacıyanı-ı Rum'a dair belgeleri kamuoyuyla paylaşacak

Türk Tarih Kurumu, düzenleyeceği anma etkinlikleri kapsamında açacağı sergiyle Anadolu Kadınları (Bacıyanı-ı Rum) Teşkilatı’na dair belge ve görselleri kamuoyuyla paylaşacak.

Türk Tarih Kurumu, düzenleyeceği anma etkinlikleri kapsamında açacağı sergiyle Anadolu Kadınları (Bacıyanı-ı Rum) Teşkilatı'na dair belge ve görselleri kamuoyuyla paylaşacak.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 19-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyeceği anma etkinlikleri kapsamında açacağı sergiyle Anadolu Kadınları (Bacıyanı-ı Rum) Teşkilatı'na dair belge ve görselleri kamuoyuyla paylaşacak. Kurumun teşkilata dair 21-23 Şubat tarihleri arasında Bilecik'te ilkini düzenlediği anma etkinliklerinin ikincisi olan sergi, Fatih Camii avlusunun Gülbahar Hatun Türbesi tarafında ziyarete açılacak. Fetihlere katılan, elçilik gibi önemli görevler icra eden ve kurdukları vakıflarla topluma hizmet eden Bacıyan-ı Rum üyelerinin çok özel belge ve görsellerle tanıtılacağı sergi, Türk kültüründe kadının oynadığı rollerin çeşitliliğini gösteren ve toplumda kadının sahip olduğu değeri gözler önüne seren çok sayıda belge ve görseli içeriyor. Bacıyan-ı Rum üyelerinin görev aldığı muharebelere dair tarihi kayıtların, teşkilat üyelerinin elçilikle vazifelendirildiğine dair belgelerin, Bacıyan-ı Rum üyesi kadınlar tarafından yaptırılan hayır işlerine dair görsellerin sergileneceği etkinlik, kadınların geçmişte eğitimde, kültür-sanat alanlarında, sosyal ve ekonomik karar mekanizmalarındaki rolünü göstermesi bakımından önem taşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.