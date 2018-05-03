Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 12:35

Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Anadolu tarihini anlattı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Anadolu tarihini anlattı

03 Mayıs 2018 12:35

Dr. Refik Turan, TRT1’de konuk olduğu programda Anadolu tarihini anlattı.


TRT1 kanalında yayınlanan “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” programında, Diyar-ı Rum’un ‘Anadolu’ya dönüşüm süreci ele alındı. Programda Dr. Refik Turan, Anadolu’ya gelen ilk Türk aşiretlerinden burada kurulan ilk beyliklere, Selçuklulardan Osmanlılara kadar Anadolu’yu Türk yurdu yapan teşkilatlara ve müesseselere dair açıklamalarda bulundu. Türklerin Anadolu’yu vatan haline getirmesinin İslamiyet’in benimsenmesiyle birlikte Türk tarihinin en önemli iki olgusundan birisi olduğunu ifade eden Turan, Türklere Anadolu’yu kazandıran faktörlerin sadece siyasi ve askeri başarılar olmadığını, bunun yanında bilim, sanat, ekonomi, vakıf müesseselerinin Anadolu’daki Türk varlığının pekişmesinde etkili olduğunu dile getirdi. Özellikle Selçuklularla birlikte Anadolu’da birlik ve beraberliğin yanında refahın da arttığını belirten Prof. Dr. Turan, Anadolu’da oluşan zengin kültürün Yunus Emre, Mevlana, Mimar Sinan gibi evrensel değerler ortaya çıkardığını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç