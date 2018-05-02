Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “Karadeniz’de Milli Mücadele Konferansları’nın ilki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında, Karadeniz’in Milli Mücadele’de oynadığı rol ve tarih bilincinin önemi vurgulandı.

Prof. Dr. Güray Kırpık, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Milli Mücadele’ye en köklü kahramanlarını ve en fazla şehidi veren Karadeniz bölgesinin, Milli Mücadele’de Anadolu’nun kalbi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sait Bilgiç ise tarih bilmenin önemine değinerek, gerek Milli Mücadele Döneminde neler yaşandığını, gerekse o dönemlerden itibaren Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlayabilmek için tarihi iyi bilmek gerektiğini vurguladı. Türk Tarih Kurumu’na teşekkür eden Samsun Valisi Osman Kaymak, gerçek mağdurun Türk milleti olduğu halde başka uluslararası yapıların yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle tarihi gerçekleri görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bunu engellemek için tarihi iyi okumak gerektiğine dikkat çeken Vali Kaymak, tarih bilincini aşıladığı için Türk Tarih Kurumu’nun çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Güray Kırpık, 1815 Viyana Kongresi’nden Milli Mücadele’ye kadar olan süreç hakkında kısa bir değerlendirme yaparak başladığı sunumunda, Yunanistan’ın bağımsızlığını aldıktan sonra başladığı dernekçilik faaliyetlerine değindi. Pontusçuluk hareketinin sınırlarını ve hedeflerini haritalarla açıklayan Kırpık, Rumların sözde ’’soykırım’’ iddialarını dayandırdıkları 1957 tarihli bir hatırattan örnek vererek bölgedeki Müslüman ahalinin yaşadıkları hakkında hiçbir bilgi vermeyen bu tür kaynakların tamamen propaganda amaçlı olduğunu ve Pontus politikasının da diplomatik amaç taşıyan bir kurgu olduğunu dile getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ise Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a hareket ettiği 16 Mayıs 1919’a kadar olan süreç hakkında bilgi vererek, Mustafa Kemal Paşa’nın bölgedeki mücadelesine değindi. Akbulut, 19 Mayıs tarihinde Samsun’a çıktıktan sonra burada bir hafta kalan Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gönderdiği telgrafta, Rum çetecilerinin faaliyetlerine hala devam ettiğini bildirdiğine dikkat çekti.

Konferansın son konuşmacısı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, ’’Pontus Soykırımı’’ iddialarına dair bilgi vererek, geçmişte hem çetecilik faaliyetleri hem de propaganda amacıyla ideolojik yayınlar yapan Rumların, 353 bin Rum’un Karadeniz’de katliama uğradığına dair asılsız iddialarda bulunduğunu söyledi. O dönemde bu sayıda Rum nüfusun bölgede bulunmadığına dikkat çeken Tellioğlu, 1994 senesinde Yunan Parlamentosu tarafından 19 Mayıs’ın “Yunan Soykırım Günü” ilan edildiğini, günümüzde ise dünyada 200’ü aşkın Pontus derneğinin bulunduğunu kaydetti.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Karadeniz bölgesinde yaşanan iç isyan, işgal ve mücadelenin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla düzenlenen konferans serisi, 3 Mayıs’ta Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Trabzon’da; 4 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde Rize’de düzenlenecek olan konferanslarla devam edecek.