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27 Şubat 2018 14:09

Türk Tarih Kurumu "Üç Tarz-ı Siyaset"i Braille alfabesiyle yayımlıyor

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihine dair önemli kaynakları ilk aşamada görme engelliler olmak üzere engelli araştırmacıların istifadesine sunmak amacıyla yayınların Braille alfabesiyle basımına başladı.

Türk Tarih Kurumu

27 Şubat 2018 14:09


Türk Tarih Kurumu, ilk olarak Kurumun eski başkanlarından Prof. Dr. Yusuf Akçura’nın kaleme aldığı Üç Tarz-ı Siyaset isimli eseri görme engelli okuyucularla buluşturacak. Akçura’nın dönemin üç önemli siyasi akımı olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü ele aldığı ve Kurum tarafından 8. baskısına ulaşmış olan eser, Osmanlı Devleti’nin eski gücüne tekrar kavuşabilmesi için çareler arandığı bir dönemde Türk düşünce dünyasının eğildiği temel meselelere dair güçlü yorumu dolayısıyla önemini günümüzde de koruyor. Birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulan eser, Braille alfabesiyle basımının ardından başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere çeşitli kütüphanelere gönderilerek görme engelli kitapseverlerle buluşturulacak.


Kurumun engelsiz kütüphane çalışmaları doğrultusunda Milli Kütüphane ile iş birliğiyle sesli kitapların oluşturulması çalışmalarına da önümüzdeki günlerde başlanacak. Görme engelli okuyucular, Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilen kitaplara Kurum kütüphanesinden erişilebilecek.




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