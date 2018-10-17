Türk Tarih Kurumu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden ''Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu''

Türk Tarih Kurumu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 18-20 Ekim tarihlerinde ''Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu'' düzenliyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 4. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu düzenleniyor. 18-20 Ekim tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde düzenlenecek olan sempozyumda, Alevi-Bektaşi inancı ve kültürü çok yönlü olarak ele alınacak. Alevi-Bektaşi inancındaki değerlerin, geleneklerin Hacı Bektaş Veli'nin ve onun izinden diğer tarihi şahsiyetlerin felsefelerinin konuşulacağı etkinlikte, Alevi-Bektaşi kimliğinin dünü ve bugünü değerlendirilecek. İki gün boyunca 7 oturumun düzenleneceği sempozyum, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden 100'ün üzerinde bilim insanını bir araya getirecek.