Türk Tarih Kurumu Yayınları 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda kitapseverleri ağırlıyor.

Türk Tarih Kurumu, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın 3. salonundaki sergiliğinde, Türk ve dünya tarihine dair özgün kitaplarıyla yerini aldı. Kurumun Mufassal Osmanlı Tarihi, Yazıcıoğlu Ali'nin Selçuknamesi, Türk Mitolojisi, Osmanlı Belgelerinin Dili, Göktürkler, Şamanizm, Tarih Araştırmalarında Usul, Selçuklu Devletleri Tarihi gibi klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra yeni yayınları da yüzde 50 indirimli olarak okura sunuluyor. Atatürk Haftası içerisinde kapılarını açan fuarda, yeni baskısıyla okurlarının karşısına çıkan Atatürk'ün Hatıra Defteri adlı eser ile Kurumun en son yayınlarından olan Yüz Fıkra Yüz Tarih adlı eser de meraklılarını bekliyor.

Fuar kapsamında, Çengiz-Nâme ve Kazakistan Tarihi isimli eserinin yeni baskısını Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında okurla buluşturan Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, 18 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Kurum sergiliğinde okurlarıyla bir araya gelecek. Yurt içinden ve yurt dışından 800'ü aşkın yayınevinin yer aldığı 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.