Türk Tarih Kurumunda Türk-Macar ilişkileri konuşuldu

Türk Tarih Kurumu, Türk-Macar tarihi ilişkilerine ışık tutan konferans ve sergilere ev sahipliği yaptı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen "Macaristan'dan Olgular-Doğu Kaşifi Macarlar" başlıklı sergi ile Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen “Tarihi Belgelerle Türk-Macar İlişkileri” sergisi, iki ülke arasındaki tarihi bağları gözler önüne sererken, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından verilen “Tarih Boyunca Türk-Macar Münasebetleri” başlıklı konferans, kavimler göçünden bu yana iki millet arasındaki tarihsel ortaklıklara işaret etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, serginin Türk- Macar ilişkilerinin az bilinen yönlerine dikkat çekeceğine dair inancını dile getirdi. Hem eski zamanlarda hem de günümüzde Macar kaşiflerin ve bilim insanlarının Türk ve Macar kültürlerinin ortak değerlerini ortaya çıkarmak için çalıştığını söyleyen Kiss, iki toplumun köklerinde ve kültürlerinde pek çok ortaklık bulunduğunu dile getirdi.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ise öncelikli olarak savaşçılık, alplik, kahramanlık ruhu bakımından benzeşen Türk ve Macar toplumlarının insancıllık, cömertlik ve misafirperverlik yönünden de pek çok ortak noktaya sahip olduğunu dile getirdi. Macaristan'daki Osmanlı idaresine de değinen Prof. Dr. Kırpık, Budin ve Peşte halklarının Osmanlı Millet Sistemi altında kendi yaşayış ve karakterlerini koruduklarına dikkat çekti.