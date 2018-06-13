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13 Haziran 2018 14:25

Türk Tarih Kurumu’ndan "Belgelerle Hacı Bayram-ı Velî" sergisi

Türk Tarih Kurumu’nun “Belgelerle Hacı Bayram-ı Velî” isimli sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Türk Tarih Kurumu’ndan

13 Haziran 2018 14:25

Sergide Hacı Bayram-ı Velî’ye dair 100’ün üzerinde belge ve fotoğraf yer alıyor.


Türk Tarih Kurumu’nun geniş bir arşiv taramasıyla Hacı Bayram-ı Velî’ye dair önemli belge ve fotoğrafları bir araya getirerek hazırladığı “Belgelerle Hacı Bayrâm-ı Velî” isimli sergi, 1-8 Haziran tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu’nun fuayesinde ziyarete açılmıştı. Sergi, 9 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini tarihi Hacı Bayram-ı Veli çarşısında ağırlıyor.


Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Türk Tarih Kurumu arşiv sorumlusu Semiha Nurdan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Tescil Müdürü Mevlüt Çam tarafından hazırlanan sergide, Anadolu’nun yetiştirdiği en önemli alim ve manevi şahsiyetlerden olan Hacı Bayram-ı Velî’ye dair 100’ün üzerinde belge ve fotoğrafa yer veriliyor. Türk Tarih Kurumu arşivinde bulunan belgelerin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden derlenen belge ve fotoğrafları içeren sergide Ankara’nın en önemli simgesel mekanlarından Hacı Bayrâm-ı Velî Camii’nin ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları da yer alıyor. Sergilenen hüccet, emirname, berat, vakıf atama, muhasebe kaydı gibi çeşitli belgeler, Hacı Bayram-ı Velî’nin hangahının idaresi, faaliyetleri ve mütevellileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Hangahın etrafında bulunan kimselere sunulan hizmetlere de ışık tutan sergide yer alan belgeler, aynı zamanda dönemin sosyal tarihine ve kent kültürüne dair önemli ipuçları sağlıyor. Bayram boyunca açık kalacak olan sergi, 18 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.




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