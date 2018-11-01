Türk Tarih Kurumundan gençlere özel bir eser: ‘Yüz Fıkra Yüz Tarih'

Selahattin Tansel'in kaleme aldığı ‘Yüz Fıkra Yüz Tarih' isimli eseri okuyucuyla buluşturdu.

İlk olarak 1963 yılında basılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere, öğretmenlere, okuma evlerine tavsiye edilen eser, Eski Çağ'dan Osmanlı'nın son dönemlerine kadar gelen özenle seçilmiş 100 tarihi anekdottan oluşuyor. Bir tiranın, bir kralın, bir komutanın, bir kisranın, bir imparatorun, bir prensesin, bir sezarın, bir halifenin nasıl bir kimse olduğuna dair örnekler sunan eserde, tarihsel simaların tarih kitaplarına geçmiş hayat maceralarından anlatılara yer veriliyor. Eserde yer alan ders niteliğindeki her fıkra özenle seçilmiş tarihi hikayelere dayanıyor. Mizancı Mehmet Murat'ın Tarih-i Umûmî'si, Ahmet Refik'in Tarih-i Umûmî'si başta olmak üzere Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Künhü'l-Ahbâr'ı, Lütfî Paşa Tarihi, Hammer Tarihi Tercümesi, Solakzade Tarihi, Silahtar Tarihi ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi gibi önemli tarihi kaynaklardan istifade edilerek hazırlanan eser, Tansel'in klasik sayılabilecek bilimsel tarih yaklaşımını yansıtıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında öğretmenlik, Talim ve Terbiye Dairesi üyeliği, şube müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş olan Selahattin Tansel'in Yüz Fıkra Yüz Tarihi isimli eserinin yanı sıra, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış olan Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasî ve Askerî Faaliyeti, Sultan II. Bâyezit'in Siyasî Hayatı, Yavuz Sultan Selim adlı eserleri de bulunuyor. Tansel'in 'Mondros'tan Mudanya'ya Kadar' adlı 4 ciltlik eserinin yeni baskısının da Türk Tarih Kurumu tarafından yapılarak önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.