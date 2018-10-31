Türk Tarih Kurumu'ndan "Süleymanşah" belgeseli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin önemli simalarından Süleymanşah'ı bir belgesel filmle kamuoyuna tanıtacak.

Tarih kaynaklarında farklı şekillerde yer alan ve kim olduğu konusunda bugün de ihtilafların sürdüğü Süleymanşah'ın siyasi, askeri, hususi hayatı ve kökeni hakkındaki bilinmeyenleri aydınlatmak ve doğru bilinen yanlışları gidermek amacıyla çekilecek olan belgesel filmin hazırlık aşamasında konuya dair tarih kaynakları incelendi. Çekim aşamasında da uzman görüşlerine yer verilecek olan belgeselde yanıt aranacak önemli sorulardan birkaçını ‘Selçuklu Süleymanşah' ile ‘Osmanlı Süleymanşah'ın aynı kişiler olup olmadığı, Selçuklu hanedanı ile Osmanlı hanedanı arasında bir devamlılık bulunup bulunmadığı ve Türkiye sınırları dışında kaldığı halde Türk toprağı olarak kabul edilen tek yer olan Caber Kalesi'nde bulunan Süleymanşah'ın mezarının kime ait olduğu soruları oluşturacak. Süleymanşah ve iki muhafızının naaşının bulunduğu Caber Kalesi'nin ülke toprakları dışında kaldığı halde Türk toprağı kabul edilmesi süreci de belgesel filmde anlatılacak.

1260 yılında Moğollar tarafından yıkılan, Yavuz Sultan Selim ve II. Abdülhamit tarafından bakımı yaptırılan türbe, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından önce İngiltere, daha sonra da Fransa'nın kontrolüne geçmişti. Milli Mücadele sürecinde Ankara Hükümeti'nin çabalarıyla Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'yla Türk toprağı olduğu güvence altına alınan türbe, Suriye'de son yıllarda yaşanan çatışmalardan da etkilenmiş ve güvenli bir bölgeye taşınmıştı.

Tarihi öneminin yanında uluslararası hukuk ve diplomasi açısından da önem taşıyan konuyu aydınlatacak olan belgesel filmin çekimlerine Bilecik'in Yenipazar ilçesinde başlandı. Belgesel film, tamamlandığında Türk Tarih Kurumu'nun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.