Türk Tarih Kurumundan "Tarih Kurumu tarihini unuttu" haberine yalanlama

Dr. Refik Turan, "Tarih Kurumu tarihini unuttu" başlıklı haberi belgelerle yalanlayarak, “1 Ekim 2018 tarihinde başlaması tasarlanan kongre programının ilk maddesi, Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyarettir” dedi.

Türk Tarih Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, “87 yıldır belli aralıklarla düzenlenen Türk Tarih Kongreleri, geleneksel olarak her dört yılda bir gerçekleşmektedir. Bu kapsamda Tarih Kongreleri belli bir disiplin ve ahenkle kurum tarafından icra edilmektedir. 18. Türk Tarih Kongresi'nin hazırlıkları bir yıl önceden başlamıştır. 1 Ekim 2018 tarihinde başlaması tasarlanan kongre programının ilk maddesi, Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyarettir. Ziyaret Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Anıtkabir Komutanlığı görevlisi öncülüğünde kongrenin katılımcılarından oluşan tarihçi bilim insanları ile birlikte 01.10.2018 tarihinde saat 09.00'da gerçekleştirilmiştir. Ziyaret tüm kuralları ile gerçekleştirilmiş; ayrıca Misak-ı Milli Kulesi'ndeki özel deftere Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından bir mesaj yazılıp imzalanmıştır” denildi.

Etkinliğin açılışından günler önce Anıtkabir Komutanlığı ile resmi yazışmalar tamamlanarak Anıtkabir ziyaretinin açılış programına alındığı belirtilen açıklamada, 14 Eylül tarihinde istenen resmi ziyaret izninin 18 Eylül tarihinde alındığı ve programın Türk Tarih Kurumu sayfasında yer aldığı kaydedildi. Basılmış olan program kitapçığında, programın 09.00'da Anıtkabir ziyareti ile başlayacağı açıkça belirtilirken, önceden başlamış olan bu resmi hazırlığın hiçbir tesir altında kalmadan, değiştirilmeden ve aksamadan gerçekleştirildiği vurgulandı.

“Anıtkabir'i ziyaret kongrenin genel programında hep var”

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

“Anıtkabir'i ziyaret, kongrenin genel programında hep olmuş, kongre katılımcılarına günlerce önceden bildirilmiştir. Bu konuda ulusal basından bir gazetede yer alan, kurumumuzun programına yönelik yanıltıcı, toplumu devlet kurumuna karşı tahrik amaçlı ve kamplaştırmaya dönük tematik hedefle dolu geniş manşet haberi tamamen hilafı hakikattir. Söz konusu gazetenin manşetinde verilen, Anıtkabir ziyaretini içeren ilk görsel, eski tarihli olan ve tüm katılımcılara verilen davetiyedir. Bu davetiyede belirtilen Anıtkabir ziyareti bütün uygulamaları ile yerine getirilmiştir. Haberde ikinci davetiye olarak sunulan görsel ise kongrenin saat 11.00'de başlayacak olan açış konuşmalarının, kongrenin yapılacağı otelden Cumhurbaşkanlığı'ndaki salona alındığına dair mekan değişikliğini bildiren bir duyurudur. Kongremiz, Cumhurbaşkanlığı'nda belirtilen saat ve mekanda görkemli bir törenle açılışını gerçekleştirmiştir. Halihazırda programda yer alan sunumlar da başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.”

“Asılsız haber, ülkemizin tarihçiliğine zarar verecek niteliktedir”

Açıklamanın sonunda, “18. Türk Tarih Kongresi, 29 ülkeden 800'e yakın bilim insanını bir araya getiren başarılı ve büyük bir organizasyondur. Bu büyük organizasyonun asılsız haberle gölgelenmeye çalışılması, hem gazetecilik mesleğine hem de ülkemizin tarihçiliğine zarar verecek niteliktedir” vurgusu yapıldı.