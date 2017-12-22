Bakan Özlü, "Çağımızda tasarım, bir küresel rekabet aracıdır. Yıllık 40 binin üzerinde tasarım başvurusuyla Avrupa’da ilk üç arasında yer alan Türkiye’nin tasarımdan daha fazla yararlanması gerekiyor" dedi.

Türk Tasarım Danışma Konseyi 17. Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Özlü, 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Türk Tasarım Danışma Konseyinin 17. toplantısını gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bugünkü toplantının kendisinin bakanlığı döneminde hayata geçirilen dördüncü toplantı olma özelliği de taşıdığını ifade etti. Tasarım Konseyi olarak yılda iki defa bir araya geldiklerini söyleyen Özlü, “Ülkemizde ve dünyada tasarım alanında kaydedilen gelişmeleri değerlendiriyoruz. Tasarım Konseyinde yer alan kurum ve kuruluşların 8 yılı aşkın süredir sağladıkları katkı, tasarımın Türkiye’nin geleceğinde oynayacağı role olan inancın bir yansımasıdır. Dünyada gelişmiş ülkelerin birçoğunda farklı işleyiş modellerine sahip tasarım konseylerinin faaliyet gösterdiklerini görüyoruz. Geçmişleri 1950’li yıllara kadar uzanan bu konseylerin her birinin fonksiyonu ve ifade ettiği anlam, ülkelerin kendine özgü koşullarına göre değişiklik arz ediyor. Bizim açımızdan Türk Tasarım Danışma Konseyi, şu ana kadar ortaya koymuş olduğu somut çalışmaların ötesinde, tasarım farkındalığının artmasına çok güçlü bir katkı sunmuştur. Tasarım alanında laf üretmek yerine işleyen ve değer üreten mekanizmaları hayata geçirdiğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Hükümetlerimiz döneminde geçmiş iktidarlardan ayıran temel fark; Türkiye’nin önüne uzun vadeli büyük hedefler koyabilmektir” diyen Özlü, “Tasarım Konseyinin kurulmasının ve faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor oluşunun arka planında da ifade etmiş olduğum bu tercihin etkisi büyüktür” ifadelerini kullandı.

"Çağımızda tasarım bir küresel rekabet aracıdır"

Bakan Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çağımızda tasarım, bir küresel rekabet aracıdır. Avrupa Patent Ofisi ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan bir rapor, tasarım yoğun sektörlerin ülke ekonomileri için ifade ettiği önemi açıkça ortaya koyuyor. Bu rapor, tasarım yoğun sektörlerin Avrupa Birliğinde doğrudan ve dolaylı 38 milyon kişilik bir istihdam meydana getirdiğini ifade ediyor. Bu sayı, Avrupa Birliğindeki tüm istihdamın yüzde 18’ine karşılık geliyor. Tasarımı sanayinin tüm alanlarına etki eden bir araç olarak düşündüğümüzde çarpan etkisinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Nitekim, İngiltere Tasarım Konseyinin geçtiğimiz günlerde yayımladığı rapor, tasarım becerilerini kullanan çalışanların diğer çalışanlara göre yüzde 47 daha verimli olduklarını söylüyor. Yine bu raporda, bu çalışanların İngiltere ekonomisine katkılarının 209 milyar sterlin olduğu ifade ediliyor. Yıllık 40 binin üzerinde tasarım başvurusuyla Avrupa’da ilk üç arasında yer alan Türkiye’nin tasarımdan daha fazla yararlanması gerekiyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’yla ülkemizde daha nitelikli tasarımların tescil edilmesi konusunda önemli adımlar attık. Bu düzenlemenin ürünlerimize yüksek katma değer sağlayacak tasarımların ortaya çıkmasına önemli oranda katkı sağlamasını bekliyoruz. Tasarım kapasitesi artan bir Türkiye’nin önüne koymuş olduğu hedeflere daha emin adımlarla gerçekleştireceğine inanıyoruz.”

“Bugün itibarıyla tasarım merkezi sayımız 138’e ulaştı”

Ar-Ge Reform Paketi düzenlemesiyle birlikte verilmeye başlanan destekler kapsamında kurulan tasarım merkezi sayısının günden güne artış gösterdiğini belirten Özlü, “Bugün itibarıyla tasarım merkezi sayımız 138’e ulaştı. Bu merkezlerin Türkiye’nin tasarım üretme ve kullanma kapasitesini geliştirme sürecinde, çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tasarım Konseyinin temel çıktılarından biri olan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında önümüzdeki 3 yıl boyunca 23 eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürüteceğiz” açıklamasında bulundu.

“Tasarım Vadisi kurmayı hedefliyoruz"

“Türk tasarımının küresel bir marka olması” vizyonuyla hazırlanan bu belge kapsamında hayata geçirmeyi hedefledikleri bir çalışmadan söz etmek istediğini ifade eden Bakan Özlü, “İşletmelerimizin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı bir Tasarım Vadisi kurmayı hedefliyoruz. Tasarım Vadisi bünyesinde kurulacak tasarım stüdyoları, ulusal tasarım araştırma merkezi, tasarım kütüphanesi gibi yapılar aracılığıyla; tasarımcıların ve sanayicilerin etkileşim içerisinde faaliyet göstermelerini amaçlıyoruz. Bu önemli eylemin yanı sıra, uygulamaya koyacağımız diğer faaliyetlerle birlikte kamu ve özel sektörümüzün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesini geliştirmeyi, tasarım desteklerinin etkinliği artırmayı ve tasarım alanında girişimciliği desteklemeyi, tasarım alanında insan kaynağı kapasitesini ve niteliğini artırmayı, tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya değişiyor, üretim değişiyor, sanayi değişiyor. Tüm bunlar değişirken doğal olarak meslekler de değişiyor. Örneğin yazılım mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, veri analistliği, dijital tasarım, bulut sistemleri uzmanlığı, robot uzmanlığı gibi yeni meslekler hayatımıza giriyor. Artık klasik fabrikatör tipinin yerini; tasarımcılar, inovasyoncular, Ar-Ge’ciler, girişimciler ve bilim insanları alıyor. Dolayısıyla tasarım, Ar-Ge ve inovasyon artık çağımızın geçerli ve gelecek vaadeden meslekleridir. Gençlerimiz tasarım gibi alanlara yönelmekten korkmasınlar, çekinmesinler.”

“Bu yılın Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü’ne moda tasarımcısı Bahar Korçan layık görülmüştür”

“Bugünkü toplantımızın diğer bir önemi, 2017 yılı Tasarım Onur Ödülü’nü takdim edeceğimiz tasarımcımızı açıklayacak olmamızdır” ifadesini kullanan Özlü, “Konsey olarak 2015 yılından bu yana her yıl bir tasarımcımıza, Tasarım Onur Ödülü takdim ediyoruz. Bu ödülün ilkini Yılmaz Zenger’e, ikincisini ise geçtiğimiz yıl Yurdaer Altıntaş’a takdim etmiştik. Öte yandan Konsey tarafından oluşturulan Seçici Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde bu yılın Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü’ne moda tasarımcısı Bahar Korçan layık görülmüştür. Seçici Kurul, moda tasarımının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir sektör olmasına katkı sağlayan, moda alanında önemli çalışma ve projelere imza atan, Türk modasını dünyaya tanıtan ve aynı zamanda Moda Tasarımcıları Derneğinin de kurucusu olan, Bahar Korçan’ı oy birliğiyle belirlemiştir. Bu özel ödüle layık görülen Moda Tasarımcımız Bahar Korçan’ı tebrik ediyorum. Meslek hayatı boyunca ortaya koymuş olduğu başarılı ve değerli çalışmalar için kendisine teşekkür ediyorum. Bahar Hanım, görmekte olduğu tedavi nedeniyle, bugün aramızda bulunamıyor. Ancak en kısa zamanda kendisini Bakanlığımızda ağırlamaktan, büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

Bugünkü toplantıda görüşecekleri konulara değinen Özlü, “Ülkemizde ve dünyada tasarım alanında yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Toplantının ikinci bölümünde 2018-2020 yıllarını kapsayacak Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı’na son halini vermek suretiyle, bu Strateji Belgesini Yüksek Planlama Kuruluna sunma aşamasına getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıda 2017 yılı Tasarım Onur Ödülü’ne layık görülen Bakar Korçan’ın özgeçmişi okundu. Ardından Bakan Özlü, Bahar Korçan’ın ödülünü Moda Tasarımcıları Derneği Genel Sekreteri Pınar Kaplankıran’a teslim etti. Kaplankıran, ödülü almasının ardından ödül törenine katılamayan Korçan’ın mesajını okudu.