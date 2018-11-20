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Türk Telekom: 78 - Ldcd Asvel: 83

Ankara’da oynanan karşılaşmada Türk Telekom, Fransa’nın Ldcd Asvel takımına 78-83 mağlup oldu.

Ankara'da oynanan karşılaşmada Türk Telekom, Fransa'nın Ldcd Asvel takımına 78-83 mağlup oldu.



Salon: Ankara


Hakemler: Carlos Cortes, Josip Radojkovic, Mykola Ambrosov


Türk Telekom: Landesberg 18, Yunus Sonsırma 2, Gabriel 13, Campbell 9, Stimac 15, Redding 19, Can Akın, Kaya Peker 2, Serhat Çetin, Metin Türen, Polat Kaya


LDLC Asvel: Maledon, Kalnietis 11, Noua 8, Buckner 5, Lighty 10, Bilan 23, Nelson 13, Slaughter 13


1. periyot: 25-16


Devre: 38-45


3. periyot: 60-67

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