İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk ve Alman gemileri yardım talebine kayıtsız kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Akdeniz’de sivil bir yabancı teknenin yardım çağrısı üzerine Alman Deniz Kuvvetleri ile birlikte teknenin yardımına koştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Akdeniz'de sivil bir yabancı teknenin yardım çağrısı üzerine Alman Deniz Kuvvetleri ile birlikte teknenin yardımına koştu.


TSK, Akdeniz'de Sardunya Adası bölgesinde sivil bir yabancı teknenin ışıldakla acil yardım talebine bölgede görevli TCG Erdemli gemisi tarafından karşılık verildiğini ve geminin arızasının giderildiğini, Alman Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin de faaliyete destek sağladığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.