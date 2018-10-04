Türk ve Alman gemileri yardım talebine kayıtsız kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Akdeniz'de sivil bir yabancı teknenin yardım çağrısı üzerine Alman Deniz Kuvvetleri ile birlikte teknenin yardımına koştu.

TSK, Akdeniz'de Sardunya Adası bölgesinde sivil bir yabancı teknenin ışıldakla acil yardım talebine bölgede görevli TCG Erdemli gemisi tarafından karşılık verildiğini ve geminin arızasının giderildiğini, Alman Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin de faaliyete destek sağladığını bildirdi.