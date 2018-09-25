Türk ve Mozambikli öğrencilerden fotoğraf sergisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Programı ile Türk ve Mozambikli öğrencilerin çektiği fotoğraflar Ankara ve Mozambik'te sergilendi.

Tecrübe Paylaşım programı kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerden Mozambik'e giden gençler Mozambik Eduardo Mondlane Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğrencilerle birlikte fotoğrafçılık eğitimi aldı. Eğitim kapsamında teorik eğitimin yanı sıra doğal yaşam ve şehir fotoğrafçılığı alanında da uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim sonunda iki ülke gençlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi “Türk ve Mozambikli Gençlerin Objektifinden Hayat” ismi ile iki ülke halkının beğenisine açıldı. Aynı anda Mozambik'in başkenti Maputonun en önemli tarihi mekânlarından olan Forteleza Hisarında ve Ankara'da TİKA merkez binasında yayınlanmaya başlayan sergi açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor.

Fotoğraflar arasında Mozambik'in eşsiz doğasının yanında günlük yaşamı ve şehir hayatından kareler de bulunuyor. Maputo'daki sergiyi gezenler arasında Crimildo Nhampossa, “Pazarlama okuyan bir öğrenci olarak pazarlamacı bir bakış ile baktığımda, bu sergi ile diğer ülkelere kültürümüzü göstermek ve teşvik etmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi. Sergiyi ziyaret eden bir başka Mozambikli Linda Manuel Macassene ise “Fotoğraflara baktığımda ülkemde daha önce fark etmediğim çok güzel ve muhteşem yerleri gördüm” şeklinde konuştu.