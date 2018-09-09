Türk Yıldızları'ndan İzmir'de nefes kesen uçuş

yıldönümü kutlamaları kapsamında, Gündoğdu Meydanı üzerinde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları nefesleri kesti.

Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ardından İzmir'in işgalci Yunan kuvvetlerinden kurtarılmasının 96. yıldönümü, başta İzmir olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kutlamaların İzmir'deki adresi bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu.

Türk bayraklarıyla alanı dolduran milyonlarca yurttaş kurtuluşu kutladı. Hep bir ağızdan İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve Gençlik Marşı'nı okuyan coşkulu kalabalık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibi de günün önemine binaen İzmir semalarındaki yerini aldı. İzmirliler, gösteriyi coşkuyla izledi.