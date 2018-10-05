Türkçe konuşan girişimciler ATO'da buluştu

Başkent'in ihracatını artırma çalışmalarına hız veren Ankara Ticaret Odası (ATO), Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan ve Türkçe konuşan girişimcileri üyeleriyle bir araya getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) bu yıl 20'ncisini düzenlediği “Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” kapsamındaki eşleştirme toplantısı, ATO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ATO Congresium VIP Salonu'nda yapılan Türkçe Konuşan Girişimciler Eşleştirme Toplantısı'na 20 ülkeden 48 girişimci ile çok sayıda ATO üyesi katıldı. Toplantıda inşaat, yapı malzemeleri, makina, kimya endüstrisi, otomotiv yedek parça, iş makinaları, plastik sanayi-PVC, bilişim, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, enerji, madencilik, ilaç, medikal, kozmetik, lojistik, petrol, kağıt, finans, bankacılık, medya, danışmanlık, turizm, mimarlık, züccaciye, mobilya, hazır giyim, tarım ve hayvancılık, gıda, spor ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren konuk girişimciler, aynı sektörlerde iş yapan ATO üyeleriyle bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Bizler aynı dili konuşan, aynı geçmişi ve aynı kültürü paylaşan girişimciler olarak çok güçlü bir gönül birliğine sahibiz. Bu gönül birliği, ticari ilişkilerimiz açısından bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Ülkelerimizin refahı için bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Ürün ve hizmet kalitesi ile kendilerini sadece Türkiye'de değil dünya ölçeğinde kanıtlamış pek çok Türk firması bulunduğunu hatırlatan Aktay, “Bu firmalarımızın yurt dışına açılırken karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi, güvenilir iş ortakları bulamamak Türkçe konuşan coğrafyanın en saygın ve güvenilir iş insanlarını bir araya getiren bu toplantı, üyelerimizin güvenilir iş ortaklıkları kurması anlamında da çok önemli bir platform” diye konuştu.

“Ankara yatırım için cazip”

Aktay, yabancı girişimcileri Ankara'ya yatırım yapmaya davet etti. Coğrafi olarak Türkiye'nin ortasında yer alan Ankara'dan 3-4 saatlik uçuşla ulaşılabilecek 34 ülke bulunduğuna, bu ülkelerin toplam gayrisafi milli hasılasının yaklaşık 23 trilyon dolar olduğuna dikkati çeken Aktay, “Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak devlet kurumlarının ve bürokrasinin merkezi ama aynı zamanda önemli bir ticaret, sanayi, eğitim ve sağlık şehri. Yaklaşık 190 ülke ve serbest bölgeye ihracat yapıyoruz. Küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen 2017 yılında 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın sanayi, ticaret, eğitim ve sağlık alanındaki avantajlarından söz eden Aktay, “Ankara yatırımlar açısından çok cazip bir şehir. Ankara Ticaret Odası olarak şehrimize yatırım yapmak isteyen iş adamlarına yol göstermeye ve destek olmaya her zaman hazırız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedelinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildiğini anımsatan Aktay, şunları kaydetti:

“Vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Ayrıca daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin Amerikan doları veya karşılığı Türk lirası olarak değiştirildi.”

ATO Başkan Yardımcısı Aktay, yabancı girişimcilere Ankara Ticaret Odası hakkında da bilgi verdi. ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Süleyman Ekinci ile çok sayıda ATO Meclis Üyesi de toplantıda hazır bulundu. Toplantıya katılan yabancı girişimciler, ATO Başkan Yardımcısı Aktay'a çeşitli hediyeler sundular.