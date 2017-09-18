Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 17:01

Türkiye, Afrika Ekonomik İş Birliği Konferansı Ankara’da yapılacak

Türkiye, Afrika Ekonomik İş Birliği Konferansı 54 Afrika devletinin katılımıyla Ankara’da yapılacak.

Türkiye, Afrika Ekonomik İş Birliği Konferansı Ankara’da yapılacak

18 Eylül 2017 17:01


Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada 16-18 Ekim tarihleri arasında Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Ankara’daki Kordiplomatik Afrika Büyükelçilikleri iş birliği ile Türkiye ile Afrika arasında ekonomik, ticari ,ithalat, ihracat ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’den ve farklı Afrika Ülkelerinden Yatırım Ajansları ,Ticaret Odaları ,Sanayi Odaları İş Kadınları İş Adamları ve Uluslararası girişimcilerin katılıyla Türkiye ve Afrika arasında ekonomik iş birliği Konferansı yapılacağı duyuruldu. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada Konferansa Türkiye’nin ve Afrika’nın değişik sektörlerinde önde gelen şirketlerinin katılacağı ve bu Konferansta Türk şirketleri ile Afrika dan gelen şirketlerin tanışmaları fikir alışverişinde bulunmaları ve karşılıklı olarak Türkiye ve farklı Afrika Ülkelerinde farklı yatırım alanlarında sektörlerde iş birliği yapma imkanları sağlanacağı açıklandı.


Türkiye ve Afrika arasında ekonomik işbirliği konferansına katılım sağlayacak 54 Afrika devleti; Angola Cumhuriyeti,Benin Cumhuriyeti,Botsvana Cumhuriyeti,Burkina Faso Cumhuriyeti,Burundi Cumhuriyeti,Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti,Cibuti Cumhuriyeti,Çad Cumhuriyeti,Ekvator Ginesi Cumhuriyeti,Eritre Cumhuriyeti,Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti,Fas Krallığı,Fildişi Sahili Cumhuriyeti,Gabon Cumhuriyeti,Gambia Cumhuriyeti,Gana Cumhuriyeti,Gine Bissau Cumhuriyeti,Gine Cumhuriyeti,Güney Afrika Cumhuriyeti,Güney Sudan Cumhuriyeti,Kamerun Cumhuriyeti,Kenya Cumhuriyeti,Komorlar Birliği Devleti,Kongo Cumhuriyeti,Kongo Demokratik Cumhuriyeti,Lesotho Kırallığı,Liberya Cumhuriyeti,Libya Devleti,Madagaskar Cumhuriyeti,Malavi Cumhuriyeti,Mali Cumhuriyeti,Mauritius Cumhuriyeti,Mısır Arap Cumhuriyeti,Moritanya İslam Cumhuriyeti,Mozambik Cumhuriyeti,Namibya Cumhuriyeti,Nijer Cumhuriyeti,Nijerya Federal Cumhuriyeti,Orta Afrika Cumhuriyeti,Ruanda Cumhuriyeti,Sao Tome ve principe ,Senegal Cumhuriyeti,Seyşeller Cumhuriyeti,Sierra Leona Cumhuriyeti,Somali Federal Cumhuriyeti,Sudan Cumhuriyeti,Swaziland Krallığı,Tanzanya Cumhuriyeti,Togo Cumhuriyeti,Tunus Cumhuriyeti,Uganda Cumhuriyeti,Yeşil Burun Adaları Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Zimbabve Cumhuriyeti olarak belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç