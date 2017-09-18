Türkiye, Afrika Ekonomik İş Birliği Konferansı Ankara’da yapılacak

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada 16-18 Ekim tarihleri arasında Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Ankara’daki Kordiplomatik Afrika Büyükelçilikleri iş birliği ile Türkiye ile Afrika arasında ekonomik, ticari ,ithalat, ihracat ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’den ve farklı Afrika Ülkelerinden Yatırım Ajansları ,Ticaret Odaları ,Sanayi Odaları İş Kadınları İş Adamları ve Uluslararası girişimcilerin katılıyla Türkiye ve Afrika arasında ekonomik iş birliği Konferansı yapılacağı duyuruldu. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada Konferansa Türkiye’nin ve Afrika’nın değişik sektörlerinde önde gelen şirketlerinin katılacağı ve bu Konferansta Türk şirketleri ile Afrika dan gelen şirketlerin tanışmaları fikir alışverişinde bulunmaları ve karşılıklı olarak Türkiye ve farklı Afrika Ülkelerinde farklı yatırım alanlarında sektörlerde iş birliği yapma imkanları sağlanacağı açıklandı.

Türkiye ve Afrika arasında ekonomik işbirliği konferansına katılım sağlayacak 54 Afrika devleti; Angola Cumhuriyeti,Benin Cumhuriyeti,Botsvana Cumhuriyeti,Burkina Faso Cumhuriyeti,Burundi Cumhuriyeti,Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti,Cibuti Cumhuriyeti,Çad Cumhuriyeti,Ekvator Ginesi Cumhuriyeti,Eritre Cumhuriyeti,Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti,Fas Krallığı,Fildişi Sahili Cumhuriyeti,Gabon Cumhuriyeti,Gambia Cumhuriyeti,Gana Cumhuriyeti,Gine Bissau Cumhuriyeti,Gine Cumhuriyeti,Güney Afrika Cumhuriyeti,Güney Sudan Cumhuriyeti,Kamerun Cumhuriyeti,Kenya Cumhuriyeti,Komorlar Birliği Devleti,Kongo Cumhuriyeti,Kongo Demokratik Cumhuriyeti,Lesotho Kırallığı,Liberya Cumhuriyeti,Libya Devleti,Madagaskar Cumhuriyeti,Malavi Cumhuriyeti,Mali Cumhuriyeti,Mauritius Cumhuriyeti,Mısır Arap Cumhuriyeti,Moritanya İslam Cumhuriyeti,Mozambik Cumhuriyeti,Namibya Cumhuriyeti,Nijer Cumhuriyeti,Nijerya Federal Cumhuriyeti,Orta Afrika Cumhuriyeti,Ruanda Cumhuriyeti,Sao Tome ve principe ,Senegal Cumhuriyeti,Seyşeller Cumhuriyeti,Sierra Leona Cumhuriyeti,Somali Federal Cumhuriyeti,Sudan Cumhuriyeti,Swaziland Krallığı,Tanzanya Cumhuriyeti,Togo Cumhuriyeti,Tunus Cumhuriyeti,Uganda Cumhuriyeti,Yeşil Burun Adaları Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti, Zimbabve Cumhuriyeti olarak belirtildi.