Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın yeni tantuni restoranı açıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı, TBF CEO'su Ömer Onan'ın Ankara Balgat'taki yeni tantuni restoranının açılışına katıldı.

Mersin'in 1964 yılından bu yana en köklü ve en ünlü tantunicisi olan restoran zinciri, Ankaralılarla da buluştu. TBF CEO'su Ömer Onan'ın Ankara Balgat'taki yeni tantuni restoranının açılışına TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım katıldı.

Basketbolu bıraktıktan sonra kendi şehri Mersin'in en önemli yemeklerinden tantuniye yatırım yaptıklarını kaydeden Onan, zincirin Mersin'in en eski tantunicilerinden biri olduğunu ifade etti.

Onan şöyle konuştu:

"İstanbul'da iki, Mersin'de bir dükkan açtık, 6. dükkanımızı da Ankara'da açıyoruz. Markamıza Ankara'dan çok talep vardı. Biz de A Milli Takımımız'ın galibiyeti üzerine açılışı bu moralli günde yapmak istedik."

Aktif basketbolcu olduğu dönemde 2010 yılındaki Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde sporcularla Mersin'deki tantuni restoranına gittiklerini anlatan Onan, "Mersin'de küçük bir dükkan iken bugünlere geldik. Bu dönemde açılan restoranın en büyük faydası 16-17 kişi çalıştırıp istihdam oluşturarak ülkemize faydalı olmak. Başkanımız başta olmak üzere Milli Takımımız'a açılışımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.