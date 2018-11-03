Tarım ve Orman Bakanlığı, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile ülkemiz arasındaki dostluğun nişanesi olarak 2017 yılında Bosna Hersek'te kurulma kararı alınan “Saraybosna Şehir Ormanı”için ilk adım atıldı. Geçen yıl temeli atılan “Saraybosna Şehir Ormanı”nda sona gelindi.

Türkiye, Bosna Hersek'te şehir ormanı kuruyor. Saraybosna şehir manzarasına hakim bir tepede inşasına başlanılan Saraybosna Şehir Ormanı, 1950'li yıllarda Bosnalı ormancılar tarafından yaklaşık 100 farklı ağaç türüyle ağaçlandırılan 6.2 hektarlık bir alanda adeta bir botanik bahçesini andırıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Şehir Ormanı Projesi'nde bugüne kadar insanların doğayla bütünleşmesi için seyir terası, dinlenme ve piknik üniteleri, restoran, yöresel ürün satış ünitesi, çocuk oyun alanları, mini amfi tiyatro, yürüyüş yolları, mescit gibi birçok tesis ve ünite kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile insanların modern şehir hayatının yoğun stresinden arındırılması, çevre bilincinin ve tabiat sevgisinin canlandırılması hedefleniyor.

Vatandaşların nefes aldığı ve hoşça vakit geçirebilecekleri bir tesis inşa edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Saraybosna Şehir Ormanı'nı en yakın zamanda tamamlayarak, hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

2010 yılında Türkiye ile Bosna Hersek arasında ormancılık işbirliği anlaşmasının imzalanması, iki ülke orman teşkilatı açısından bir milat oldu. Bu işbirliğinin neticesi olarak 21 Mart 2018 Dünya Ormancılık Günü etkinliklerinde Bosna Hersek Ormancılık Birliği tarafından ülkemiz “Birlik Berat”ına layık görüldü.