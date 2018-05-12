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12 Mayıs 2018 17:11

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Genelkurmay Başkanları İzmir’de bir araya geldi

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Genelkurmay Başkanları İzmir’de bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Genelkurmay Başkanları İzmir’de bir araya geldi

12 Mayıs 2018 17:11


Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrey Botsev ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae-Ionel Ciuca arasında 11 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’de bir toplantı yaptı. Toplantıda, bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi. Bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında mevcut mekanizmalar ve güvenlik inisiyatiflerinin etkinliğinin artırılması ile son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca NATO’daki öncelikli konular ile terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirler de görüşüldü.




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