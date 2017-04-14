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14 Nisan 2017 14:18

Türkiye, Cezayir’in tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor

Cezayir’de bulunan ve bağımsızlık sembollerinden biri olan Keçiova Camii restorasyonunu gerçekleştiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir’le ortak tarihi ve kültürel mirasımızın yaşatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye, Cezayir’in tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor

14 Nisan 2017 14:18


TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, TİKA tarafından Cezayir’de yürütülmekte olan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan restorasyon projelerini incelemek ve üst düzey görüşmeler yapmak üzere Cezayir gitti. Restorasyonunda sona yaklaşılan Keçiova Camii’nde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulunan Çam, Cezayir’in ikinci büyük şehri Oran’da (Vahran) yer alan Bey Sarayı ve Paşa Camii’ne de inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi. Oran Valiliği ve Cezayir Kültür Bakanlığı yetkilileri eşliğinde her iki eserde inceleme yapan TİKA Başkanı Çam ve Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy daha sonra Oran Valisi Abdelghani Zaalane ile makamında görüştü. Türkiye adına ülkede önemli yatırımlar yapan, Cezayir’in en büyük demir-çelik fabrikasını Oran şehrinde kuran Tosyalı Holding yetkilileri de görüşmeye katıldı.


Görüşmede Türkiye tarafından restorasyonu planlanan iki eserden Paşa Camii’nin restorasyonunun TİKA tarafından gerçekleştirilmesi ve Bey Sarayı’nın ise TİKA’nın danışmanlığında Tosyalı Holding tarafından restore edilmesi hususunda mutabık kalındı. Varılan mutabakat üzerine Oran Valiliği’nde gerçekleştirilen imza töreninde TİKA Başkanı Çam ve Oran Valisi Zaalane arasında Paşa Camii restorasyonu ile ilgili protokol imzalanırken, Bey Sarayı restorasyonu ile ilgili protokol ise Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Oran Valisi arasında imzalandı. Bir İspanyol kalesinin üzerine Muhammed Bin Osman El Kebir Bey tarafından 1792 yılında inşa edilen Bey Sarayı, divan, harem ve gözde köşkü kısımlarından oluşuyor. Fransız işgalinden sonra onarılarak Fransızlar tarafından kullanılan saray, birçok yapısal sorunu bulunduğundan günümüzde kapılarını ziyarete kapatmış durumda. Hasan Paşa’nın emri ile İspanyolların Osmanlılar tarafından yenilgiye uğratılması anısına 1796 yılında yaptırılan Paşa Camii ise Fransız işgali sırasında ibadete kapatılarak askeri amaçlı kullanıldı. Cami sonraki yıllarda tekrar ibadete açılmış ve zaman içerisinde yapıya bazı müdahalelerde bulunulmuş, çevresine yapıya zarar veren eklentiler ve yapılar inşa edilmişti. Yapısal sorunlar sebebiyle 2004 yılında cami tekrar ibadete kapatılmıştı.




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