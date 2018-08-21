Türkiye Diyanet Vakfı, 146 ülkede vekaletle kurban kesti

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Polat, yaptığı açıklamada, vatandaşların kurban vekaletlerini Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 26 yıldır “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Polat, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2018 Vekaletle Kurban Kesim organizasyonu kapsamında Türkiye’de 280 il ve ilçe merkezi ile 145 ülkenin 436 bölgesinde vekaletle kurban kesimi yaptığını ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfı’nın 43 yılı aşan tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil ettiğini kaydeden Polat, “Vekaleti alınan kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilerek; hayırsever milletimizin emanetleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bulundukları ülkelerde kılınan bayram namazlarına iştirak eden ekiplerimiz, bölgedeki kardeşlerimizle bayramlaşıp milletimizin selamlarını ilettikten sonra, kurban kesim çalışmalarına başladı. Şu anda kesim ve dağıtımlar devam ediyor. Kesim ve dağıtımlar, bizzat görevli ve gönüllülerimiz nezaretinde yapılıyor. Yurt içindeki merkezlerde ayrıca sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi gerçekleştiriliyor. Ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin yanı sıra yurt dışında da Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da ise Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımları da yapıyoruz” diye konuştu.

Kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an kurslarına ve öğrenci yurtlarına dağıtıldığını dile getiren Polat, yurt dışında kesilen kurbanların ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğudan Latin Amerika’ya kadar uzanan mazlum vatandaşlara dağıtıldığını vurguladı. Vekaletle kurban hizmetini “Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle” gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, “Hayırseverlerimizin vekalet verdikleri kurbanlar, dini usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bunun için organizasyonda Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıf personeli, uluslararası öğrencilerimiz ile TDV gönüllüleri yer alıyor. Türkiye’den 385 görevli ve gönüllümüz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan şube görevlilerimiz, ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlileri ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere bu yılki kurban organizasyonumuzu yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.