Türkiye Diyanet Vakfı "Bir Damla Hayat" projesiyle Afrika'ya umut oldu

Türkiye'de ve dünyanın 145 ülkesinde, eğitimden, kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden uluslararası insani yardım çalışmalarına kadar farklı alanlarda faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, yoksulluk ve kuraklığın etkilediği coğrafyalarda açtığı su kuyularıyla da bir damla suya hasret insanların yardımına koşuyor. Başlattığı “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında bugüne kadar 15 farklı ülkede açtığı su kuyularıyla Asya ve Afrika'da yüzbinlerce insanının içme suyu ihtiyacını karşılayan Türkiye Diyanet Vakfı, Burkina Faso, Nijer ve Togo'da 17 yeni su kuyusunu daha bölge halkının hizmetine sundu. Suya ulaşmada problem yaşayan Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkelerde su kuyusu çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar 15 ülkede açtığı su kuyuları ile susuzluk sorunuyla karşı karşıya olan yüzbinlerce insana umut oldu.

Bölgenin kalkınmasına katkı sağlanıyor

“Bir Damla Hayat” projesi kapsamında suya ulaşmada sıkıntı yaşanan bölgelerde TDV tarafından açılan su kuyuları, insanların su ihtiyacını karşılarken aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da katkı sunuyor.

Köy merkezinde açılan kuyular, halka zaman tasarrufu sağlarken aynı zamanda öğrencilerin eğitim sürekliliğini sağlıyor. Açılan su kuyularının hemen yanında hayvanların su içebileceği yerler yapılarak bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılık faaliyetlerine de katkıda bulunuluyor.

Açılan kuyular 30 yıllık su ihtiyacını karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından su kuyusu açılan bölgelerin büyük çoğunluğunda elektriğin bulunmaması nedeniyle kuyular güneş panelleriyle çalışıyor ve su pompaları ile çeşmelerden halkın kullanımına sunuluyor. Yaklaşık 120 metre derinliğinde açılan ana damar artezyen su kuyuları, bölgenin ortalama 20 ile 30 yıl arası temiz içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.