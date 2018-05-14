Türkiye genelinde il ve ilçe şubelerince iftar programları düzenleyecek olan TDV, ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı aileler için “alışveriş yardım kartı” dağıtacak. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında hayırseverlerimizin destekleriyle bayramlık hediye ederek yetimleri sevindirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, yarım asra yakın süredir gerçekleştirdiği iyilik faaliyetleri ve üstlendiği sorumluluğun bilinciyle ülkemizde ve yedi kıtada, milletimizin emanet ettiği fitre, zekat ve bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Hayırseverlerin yardımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerimizi genişleterek sürdürürken, bu Ramazan ayında “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!” diyor aziz milletimize umut bağlayan ve yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz.

Bugüne kadar düzenlediği Ramazan programlarında milletimizin fakir ve muhtaçlara ulaşan yardım eli olan, Ramazan sevincini farklı coğrafyalarda açtığı iftar sofralarında milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte yaşayan Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan faaliyetlerini bu yıl da artan bir ivmeyle devam ettiriyor.

Geçen yıl Ramazan ayında düzenlediğimiz “Üzerinde Kardeşinin Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman” kampanyası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında toplam 8 milyon 500 bin TL yardım ulaştırdık. Ülkemizde ve 64 ülkenin 278 bölgesinde iftarda iyilik sofraları kurarak, ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttık. Bu Ramazan ve her zaman, şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızdaki ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için emanetiniz olan zekat, fitre ve bağışlarınızı gerçek sahiplerine ulaştırıyoruz.

“Yedi kıtada Ramazan İklimi”

Bu Ramazan’da 84 ülke ve 326 bölgede iyiliğin sesi olacak Ramazan iklimini dünyanın dört bir tarafına taşıyacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!” konseptiyle organize ettiğimiz bu yılki Ramazan yardım kampanyası çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında fakir ve yardıma muhtaçlara yardımlar yapacak, alışveriş yardım kartı ve gıda yardım paketleri, yetimlere bayramlık dağıtacak, iyilik sofraları kuracağız.

Bu yılki Ramazan programı kapsamında, Türkiye geneli ile dünyanın 84 ülkesi ve 326 farklı bölgede yardım dağıtımı ve iftar programları düzenleyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde gerçekleştireceğimiz Ramazan yardım programı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında 90 bin 205 gıda kolisi dağıtacak, kuracağımız iyilik sofralarında 246 bin 830 kişiye iftar vereceğiz.

Türkiye Diyanet Vakfı bu Ramazan’da tamamen gönüllülerden oluşan ekipleriyle yurt dışında yaklaşık 12 milyon TL değerinde yardım faaliyeti gerçekleştirecek.

Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde de Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı aileler için “alışveriş yardım kartı” dağıtılacak. Bu yıl Ramazan ayında yurt içinde her biri 25 TL olan 1 milyon 750 bin TL değerinde alışveriş yardım kartı ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı ailelere ulaştırılacak. Dağıtımlar 864 il ve ilçe şubesinde yapılacak. Yine şubelerimiz vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurularak yüzbinlerce kardeşimizle iftar sofralarında bir araya gelinecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında yurt içine ve yurt dışına toplam 15 milyon 250 bin TL değerinde yardım yapmış olacak.

Bu Ramazan ve her Ramazan, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyamızdaki ihtiyaç sahiplerinin ellerinden tutmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için emanetiniz olan zekat, fitre ve bağışlarınızı bekliyoruz.

84 ülkede İyilik Sofraları kurulacak

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan ve geleneksel hale gelen iftar sofralarında bütün Ramazan ayı boyunca yüzbinlerce Müslüman iftar ediyor. Kurduğumuz iyilik sofralarında toplumun her kesimiyle Ramazan ayının bereketini paylaşıyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz.

Kocatepe Camii Külliyesinde kurulan iyilik sofrası artık geleneksel hale gelirken, yurt içinde ve yurt dışında iftar sofraları açmayı sürdürüyoruz. Bu yıl 84 ülkenin yanı sıra Türkiye’de şubelerimiz vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurarak toplumun farklı kesimleri ile iftar sofralarında bir araya geleceğiz.

Bayramda yetimler unutulmayacak

Bir çocuk için bayramlık, bayramın gelişi demektir, hele ki yetim bir çocuksa onu yalnız koymamak bizlerin üzerine düşen en büyük vazifedir. Bu Ramazan ümmetin yetimlerini de unutmuyor ve onların bayram sevincine ortak oluyoruz. Yetim çocukların bayramlık ihtiyacını yurt içinde ve yurt dışında karşılayarak, bayram sabahına daha mutlu kalkmalarına vesile olacağız.

Ramazan boyunca yardımlarımız devam ederken yurt içinde ve yurt dışında yetimlerimizin bayramlık ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bayram coşkusu bütün evlerde yaşansın, çocuklar gülsün diye, milletimizin hediye ettiği bayramlıkları yetimlerimize ulaştıracağız. Hayırseverlerimiz 100 TL bağışta bulunarak bir yetimin bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Kitap ve kültür fuarı

Dini yayınlarda okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturmak amacıyla 37 yıldır Ramazan ayında İstanbul ve Ankara’da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı düzenliyoruz.

Artık Ramazan ayının vazgeçilmez bir unsuru olan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gelenek haline dönüştürülen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yıl 37’ncisi gerçekleştirilecek.

Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği fuarlar bu yıl, İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ile Ankara Melike Hatun Camii avlusunda yapılıyor. İstanbul Sultanahmet kitap fuarı 16 Mayıs 2018 tarihinde, Ankara Melike Hatun Camii avlusundaki fuar ise 18 Mayıs 2018 tarihinde kapılarını kitapseverlere açacak. Yine Gaziantep, Konya ve Almanya Köln’de vakfımız işbirliğiyle kitap fuarları açılacak.