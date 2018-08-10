Türkiye Diyanet Vakfında kurban çağrı merkezi ve bağış standı hizmeti

Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan çağrı merkezi ve şehir merkezlerine kurulan bağış stantları, kurban konusunda bilgi almak ve kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. 0312 416 90 00 numaralı kurban çağrı merkezini arayan vatandaşlar vekaleten kurban bağışı konusunda detaylı bilgi alabiliyor. Çağrı merkezinin yanı sıra Avrupa ve Türkiye’deki bine yakın TDV şubesi tarafından şehir merkezlerinde açılan bağış stantlarıyla da vatandaşlar kolay bir şekilde kurban bağışı yapabilirken, vekalet yoluyla kurban programı hakkında stant görevlilerine danışabiliyor.

Kurban Bayramı sona erene kadar haftanın 7 günü, 08.00-23.00 saatleri arasında 15 kişilik deneyimli kadrosuyla hizmet veren kurban çağrı merkezindeki görevliler genel olarak kurban kesimiyle ilgili bütün telefonlara cevap veriyor. Vatandaşlardan gelen dini ve teknik konulardaki sorular ise yine çağrı merkezleri tarafından ilgili birimlere yönlendiriliyor. TDV 2018 Vekaletle Kurban Programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0312 416 90 00 no’lu telefonu arayarak çağrı merkezine ulaşabiliyor veya il ve ilçe merkezlerindeki TDV bağış stantlarını ziyaret ederek stant görevlilerinden bilgi alabiliyor.

"145 ülke 436 bölgede vekaleten kurban kesimi yapılacak"

Türkiye Diyanet Vakfı, vekalet yoluyla kurban kesim programı kapsamında bu yıl Türkiye’nin yanı sıra 145 ülke 436 bölgede vekaleten kurban kesimi yapacak. Kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 625 TL bedelle vekaleten kurban kesim programına bağışta bulunabiliyor. Vekalet yoluyla kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabiliyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşeliklere bağlı dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışı yapabiliyor.