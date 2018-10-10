Türkiye Diyanet Vakfından Endonezya'ya insani yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Endonezya'da 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında bölgede yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Endonezya'da yaşanan afetin ardından bölgeye giden TDV ekipleri, deprem ve tsunamiden etkilenen noktalarda ihtiyaç tespitinde bulunarak, ailelere barınma, gıda ve hijyen malzemesi konusunda yardımda bulunuyor. TDV'nin bölgede yapmış olduğu yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren TDV Yurtdışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak, deprem bölgesinde özellikle kırsal alanlarda temel insani ihtiyaçlar konusunda zorluk yaşandığını, yardım çalışmalarının afet bölgesinde geniş bir alanda devam ettiğini söyledi. Deprem ve tsunaminin ardından yardımın ulaşmadığı Limpoa bölgesine ilk defa Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinin yardım ulaştırdığını belirten Uçak, “İlk etapta 1 ay boyunca yetecek pirinç, sıvı yağ, şeker, çay ve su gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı gıda paketini toplamda bin 40 aileye ulaştırdık. Ayrıca hijyen ve barınma alanında da yardımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Afetin ardından bölge halkının yaşadığı şoku atlatamadığını ve endişeli bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden Uçak, başta elektrik, su ve mazot olmak üzere çok sayıda öncelikli ihtiyacın giderilemediğini, ölü sayısının bin 700'e ulaştığını ve yaklaşık 2 bin kişinin kayıp olduğunu söyledi. Uçak, yaklaşık 2 milyon kişinin deprem ve tsunamiden etkilendiğini belirtti.

Endonezya'da yaşanan afetin ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan “Endonezya Yardım Bekliyor” kampanyası kapsamında hayırseverler bağışta bulunmaya devam ediyorlar. Kampanyaya YARDIM yazıp 5601'e SMS gönderilerek, bagis.tdv.org adresinden online bağış yapılarak veya anlaşmalı bankalar yoluyla bağışta bulunulabiliyor.