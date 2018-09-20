Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'ye yardım eli

Suriye'de yaşanan iç savaşın başlangıcından bu yana yaraları sarmak için faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bölgeye yardım elini ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, ''İdlib Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde iki bilgisayar laboratuvarı ve tıp fakültesinde iki uzaktan eğitim salonu kurduk, haftada bin öğrenci yararlanmaya başladı'' dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaşın başlangıcından bu yana yaraları sarmak için faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bölgeye yardım elini ulaştırmaya devam ediyor. Bölgede eğitim, kalkınma, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir projeleri uygulamaya devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, aynı zamanda insani yardımlarını da sürdürüyor. Bugüne kadar “Şimdi Suriye'ye Yardım Zamanı”, “Şimdi Türkmenlere Yardım Zamanı”, “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı” ve “Halep'te İnsanlık Ölmesin” yardım kampanyalarıyla bölgeye toplam 200 milyon TL tutarında yardım ulaştırılırken, ayni olarak gönderilen yardım tırlarının sayısı da bin 850 oldu. Yaptığı çalışmalarla Suriye'deki sosyal yaşamın devam ettirilmesine katkıda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye içerisinde hasar gören pek çok cami, okul ve iş yerlerini yeniden inşa ederek halkın hizmetine sundu. İdlib, Azez, El Bab ve Afrin olmak üzere sınır ötesindeki dört farklı noktada koordinasyon merkezi açan vakıf, bu merkezler vasıtasıyla bölge halkına yardım ulaştırmaya devam ediyor.

''Olası bir durumda insanlar sınıra ulaşmadan önce neler yapılabilir bu konuda sınır ötesindeki ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz''

Vakfın Suriye'deki çalışmaları hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Suriye İdlib'de olası bir göç hareketine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, ''Şu an mevcut durumda İdlib'de yaşanacak olası bir göç hareketi durumunda TDV ekipleri olarak tüm önlemleri almış durumdayız. Olası bir durumda insanlar sınıra ulaşmadan önce neler yapılabilir bu konuda sınır ötesindeki ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz'' ifadelerini kullandı.

İdlib içerisinde eğitim ve insani yardım faaliyetlerine de devam ettiklerini söyleyen Polat, “İdlip'de vakfımızın destekleriyle eğitim hayatına devam eden 2. Abdülhamit İlköğretim Okulu, Cine İmam Hatip Okulu, Beraimul İman Anaokulu, Recep Tayyip Erdoğan Yetimler Okulu ve Azez'deki Beraim Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 bin çocuk eğitim görüyor. Bu öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçları da TDV tarafından karşılanıyor. 100 öğretmen de bu okullarda istihdam ediliyor. İdlib Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde iki bilgisayar laboratuvarı ve tıp fakültesinde iki uzaktan eğitim salonu kurduk, haftada bin öğrenci yararlanmaya başladı. İdlib'de bulunan Hz. Ayşe Yetim Kampı'nda 160 kadın ve 400 çocuk, Selahattin Eyyubi Kampı'nda 100 ailenin bütün ihtiyaçları yine Vakfımız tarafından karşılanıyor'' şeklinde konuştu.

Polat, İdlib içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan 4 ücretsiz giyim mağazası bulunduğunu ve her gün 70 bin ekmek ve temel ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

"Oradaki çocukların kültürleri ile ters düşmeyecek müfredat uyguluyoruz''

Fırat Kalkanı bölgesinde vakıf tarafından devam eden çalışmalara da değinen Polat, ''Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde yapılan bütün çalışmalar o bölgeyi ihya etmek içindir. Bölge içerisinde yer alan TDV Azez ve Elbab Koordinasyon Merkezleri vasıtasıyla bölgede başta eğitim olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yürüttük. Bunu oradaki çocukların eğitimsiz kalmaması için yapıyoruz. Çocukların ve gençlerin terör örgütlerine gitmemeleri için Türkiye, Suriye'de eğitim kalkanı oluşturuyor. Biz o çocuklar için boş alan bırakmamaya çalışıyoruz. Oradaki çocukların kültürleri ile ters düşmeyecek müfredat uyguluyoruz. Biz şimdi çocukların hafızasına bir resim çizdik bu ömür boyu kalacak” açıklamalarında bulundu.

Azez ve El Bab'daki kamplarda yaşayan ailelere her gün 15 bin sıcak yemek ve 90 bin kişilik ekmek dağıtıldığını söyleyen Polat, üç farklı noktada ücretsiz giyim mağazalarının da olduğunu ifade etti. El Bab ve Afrin'de terör örgütlerinin saldırılarında zarar gören 113 caminin onarımının da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Polat, bölgede görev yapan din görevlilerinin maaşlarının da vakıf tarafından karşılandığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Afrin'de Suriye içerisinde 4. koordinasyon merkezini açan Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede yaşayan halka yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Afrin'de ihtiyaç sahibi ailelere her gün 10 bin ekmek yardımı yapan vakıf, aynı zamanda bölgede ihtiyaç tespitinde bulunarak belirli aralıklarla bölge halkına insani yardım ulaştırıyor.