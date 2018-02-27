Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü insani yardım ekipleri sahada

2017 yılında İstanbul, Van, Adana, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, İzmir, Afyonkarahisar, Samsun, Sakarya ve Bursa’da kurulan TDV Afet Yönetim Merkezleri bünyesinde tamamen gönüllülerden müteşekkil insani yardım ekipleri oluşturuldu. Her bölgede din görevlisi, öğretmen, memur, öğrenci gibi değişik meslek gruplarından gönüllüler aracılığı ile yoksullara, yetimlere, dezavantajlı gruplara ulaşmayı hedefleyen insani yardım ekiplerinin takım liderleri ve bölge yöneticilerine 2017 yılı içerisinde “afetlerden korunma bilinci”, “malzeme eğitimi” ve “ilk yardım eğitimi” verildi. 2018 yılında ise Türk Kızılayı ile birlikte bölgelerdeki ekiplerin tamamına yönelik “temel afet bilinci ve ilk yardım eğitimi” ile “takım çalışması ve iletişim eğitimi“ planlamaları yapıldı.

Ankara, İstanbul, Sakarya, İzmir, Afyonkarahisar, Van ve Adana’da “temel afet bilinci ve ilk yardım eğitimleri”, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da ise “takım çalışması ve iletişim eğitimleri” başarıyla tamamlandı. Nisan ayının sonuna kadar sürecek eğitimler, yıl içerisinde düzenli tatbikatlar ve seminerlerle desteklenecek ekipler, Türkiye Diyanet Vakfının ülkemizde ve dünyanın 140 ülkesinde yürüttüğü saha çalışmalarına ve projelerine destek verecekler. Türkiye Diyanet Vakfının mevcut 220 kişilik insani yardım ekibinin yıl sonuna kadar 400 kişiye ulaşması planlanıyor. Mevcut eğitimler şu an Türk Kızılay Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülüyor. Türkiye Diyanet Vakfı insani yardım ekipleri, yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı, AFAD, UMKE vb. diğer kurumlarla işbirliğini sürdürerek olası bir afet ve acil duruma karşı da hazırlıklı olacak.