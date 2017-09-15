Türkiye genelinde Narko-Sokak 3 Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Narko-Sokak 3 Uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan uygulama dün 16.00-19.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak yapıldığı tespit edilen yerlerde gerçekleştirildi. Bin 111 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 3 bin 779 ekip, 25 hava aracı, 188 dedektör köpek ve 15 bin 053 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve ilgili Daire Başkanlarınca Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip edilen uygulama neticesinde, 60 bin 364 kişi kontrol edildi, arandığı tespit edilen 100 kişi yakalandı ve 60 kişi gözaltına alındı.

20 ikamet, 2 bin 448 işyeri ve 19 bin 429 araçta arama yapılırken, 358 araca 517 bin 207 TL cezai işlem uygulandı, 75 araç ise trafikten men edildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca, 8 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, 1 adet molotof, 261 adet mermi, 30 adet kesici delici alet, 17 adet kurusıkı tabanca, 176,70 gram eroin, 2 bin 203,14 gram esrar, 89,18 gram kokain, 67,67 gram sentetik kannabinoid, 70 kök hint keneviri, 362 adet ectacy, 204 adet sentetik ecza, 4 adet captagon, 330,19 gram metamfetamin, 3,05 gram afyon sakızı, bin litre kaçak akaryakıt, 380 paket kaçak sigara ve 122 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Açıklamada, emniyetin vatandaşları zehir tacirlerinden korumaya yönelik bu tür uygulamalarına hız kesmeden devam edileceği vurgulandı.