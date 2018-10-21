Türkiye Golf Federasyonu 7. Olağan Mali Genel Kurulu düzenlendi

Olağan Mali Genel Kurulu 66 delegenin katılımıyla gerçekleşti.

Golf Federasyonu 7. Olağan Mali Genel Kurulu 66 delegenin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurul, saygı duruşlu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, Türk Hava Yolları (THY) turnuvasının maliyetinin 10 milyon Dolar civarında olduğunu belirterek, bunun yüzde 50'sinin THY diğer yüzde 50'sinin ise sponsorlar ve Spor Toto'dan reklam karşılığı olarak finanse edildiğini ifade etti. Ağaoğlu, “Spor Toto'nun bize aktarmış olduğu kaynak, yılbaşında 3 milyon Dolar civarındayken, bugün 1 milyon 750 bin, 1 milyon 800 bin Dolar civarına düşmüş durumdadır. Biz Spor Toto'dan aktarılan para ile sadece THY değil, aynı zamanda İstanbul'da Orman Bakanlığı tarafından geçici bir süre devredilen Klassis Golf Sahası Samsun'da 18 çukurlu golf sahası bakım, işletme giderleri bizim tarafımızdan karşılanıyor. Bize aktarılan 10 milyon civarında paranın 3 milyon TL'sini tahsil edebilmiş durumdayız. Geriye kalan bölümünde ise büyük bir oranda kesintiye uğrayacak” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Turkiye Golf Federasyonu 2019 - 2020 Mali Yılı Bütçeleri ve Faaliyet Programları da onaylandı ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması için Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

Ağaoğlu, İHA'ya verdiği röportajda, Türk Hava Yolları Açık Turnuvası'nı kazanan Justin Rose'un yine aynı kupaya katılacağını belirtti. Ağaoğlu, “Turnuvanın en önemli sporcusu Justin Rose. Geçen sene Türk Hava Yolları'nı (Turkish Airlines Open) kazanan Justin Rose bu sene yine müsabakaya iştirak ediyor. Zaten katılacağını da kendisi 4-5 ay önce ifade etmişti, basın açıklamasıyla duyurmuştu. Sadece Justin Rose değil, Tommy Fleetwood, Lee Westwood, Thomas Bjorn, Torbjorn Olesen, Tylor Athen, Danny Wilitz, Matthew Fitzpatrick de var. Bunların hemen hepsi hem bu sene Rider Cup'da oynayan hem de iki sene önce Rider Cup'ta oynayan oyuncular. Bunların içinde en önemli iki isim, geçen sene kupayı kazanan Justin Rose. Amerika'da Fedex Cup'ı kazanan Amerika'da Tiger Woods dahil bütün profesyonelleri arkasında bırakan, olimpiyatların altın madalyalı sporcu. Geçen sene Race Dubai'yi kazanan, çok büyük çıkış yapan, onun sayesinde bu sene Rider Cup'ın vazgeçilmez oyuncularından bir olan Tommy Fleetwood da son derece önemli bir oyuncu. Avrupa golfünün yükselen yıldızı olarak değerlendiriliyor. Bütün bunların katılımı ve dört gün sürecek müsabaka ve dünya üzerinde yaklaşık 1.5-2 milyar insan, 21 saat bu müsabakayı takip edecek. Türkiye'nin nasıl bir turizm cenneti olduğu, golf cenneti olduğu ve iklim, tabiat olarak, aynı zamanda rekabet edebilecek düzeyde turistlere konaklama imkanı sunan bir ülke olduğunu bir kez daha vurgulayacağız” şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları Açık Turnuvası'nın sportif yönünün yanı sıra endüstriyel yönünün de önemine değinen Ağaoğlu, “Türk turizmine katkısı ve ülke tanıtımına katkısı tartışılmaz. Eğer spor vasıtasıyla bir ülkenin tanıtımı gündeme gelecekse, o spor dallarından biri Türk Hava Yolları Açık (Turkish Airlines Open). Altıncı sene arka arkaya düzenlediğimiz turnuva özellikle yaşadığımız süreç göz önüne alınırsa, yurt dışında belirli ülkelerde yürütülen algı operasyonlarına en iyi cevabı bu turnuva ile verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu turnuvanın Türk ekonomisine ve tanıtımına katkısı paha biçilemez” dedi.