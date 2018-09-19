Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir geçmişi var, şanlı bir geleceğinin de olması lazım. Geçmişinde bu ülke için kan dökmüş, bedel ödemiş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Eğer biz bugün evlerimizde rahat oturabiliyorsak, geçmişte verilen bu bedellerin sayesinde olmuştur" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, yönetim kurulu üyesi gazilerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisinde gazilik ve mareşallik unvanının verildiği ve derin bir anlamı olan Gaziler Günü'nde gerçekleşen onurlu ziyaret için teşekkür ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir geçmişi var, şanlı bir geleceğinin de olması lazım. Geçmişinde bu ülke için kan dökmüş, bedel ödemiş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Eğer biz bugün evlerimizde rahat oturabiliyorsak, geçmişte verilen bu bedellerin sayesinde olmuştur. Ülkesi için, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onları her yerde, her ortamda saygıyla anmakta bizim temel görevlerimizden birisidir.”

19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Atatürk'e gazilik ve mareşallik unvanının verilmesinin 97. yılında gerçekleştirdikleri ziyaretten gurur ve onur duyduklarını belirten Dernek Başkanı Işık ise, “Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebeplerinden biri olan bu şehitlik ve gazilik mertebesi, onuru, madalyasıyla şereflenmiş gaziler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur dolu, mutlu günleri yaşaması için canını vermiş, bir parçasını bırakmış gazilerin bu kutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan bizde gurur duyduk" ifadelerini kullandı.