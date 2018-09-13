Türkiye ile Kazakistan arasında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin, "Beş anlaşmanın imza törenini bitirmiş olduk. Dün Ankara'da toplanan Yatırım Forumu kapsamında toplam portföyü yaklaşık 2 milyar dolara yaklaşan 20'den fazla belge iki ülkenin ilgili kurumları ve özel sektör firmaları arasında imzalandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey oturumuna katıldı. Daha sonra iki ülke arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının ardından Erdoğan ve Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “İkincisini 2015 yılda Kazakistan'da düzenlediğimiz Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 3. toplantısını bu defa Ankara'da yapmış bulunuyoruz. Son olarak 3 Eylül'de Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi 6. Zirvesi dolayısıyla Sayın Nazarbayev ile bir araya gelmiştik. Mevkidaşımla bugünkü baş başa ve heyetlerarası görüşmelerimizde ikili gündemimizdeki tüm konuları samimi şekilde değerlendirme imkanı bulduk. Son derece kapsamlı ve verimli istişareler yaptık. Bu ziyaret vesilesiyle ülkelerimiz arasında çok sayıda belge de akdedildi. Az önce beş anlaşmanın imza törenini bitirmiş olduk. Dün Ankara'da toplanan Yatırım Forumu kapsamında toplam portföyü yaklaşık 2 milyar dolara yaklaşan 20'den fazla belge iki ülkenin ilgili kurumları ve özel sektör firmaları arasında imzalandı” ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütü ile mücadele konusunda yine aynı şekilde bir fikri alışveriş yaptık”

“Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütü ile mücadele konusunda yine aynı şekilde bir fikri alışveriş yaptık” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bu örgütün ülkemiz, milletimiz ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ve ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugün ayrıca ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm veçheleri ile ele alma fırsatımız oldu. Türkiye -Kazakistan ilişkilerinin her alanda mükemmel düzeye ulaşması için önümüzdeki dönemde çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Kazakistan ile ikili işbirliğimizin yanında Türk Konseyi'nin çalışmalarına da katkıda bulunma hususunda mutabakatımızı bir kez daha teyit ettik. Ata yurdu Kazakistan'dan gelerek bizleri şereflendiren Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev ve heyetine şahsım ve heyetim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Derin ve köklü geçmişimizden güç olan Türkiye- Kazakistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlenerek taşıyacağımıza inanıyorum.”

“İki ülke arasında işbirliğini genişletmek bizim başlıca amacımız”

Bu yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise, Türkiye'nin Kazakistan'ın en yakın ve güvenilir stratejik partnerlerinden biri olduğunu vurguladı. Nazarbayev, “Gündemdeki bölgesel ve küresel konularda bizim istikametlerimizde aynı. Diğer konularda da sıkı işbirliği içindeyiz” şeklinde konuştu.

“İki ülke arasında işbirliğini genişletmek bizim başlıca amacımız” diyen Nazarbayev, ”Birçok Türk firmaları çalışma yapıyor. Ticaret hacmimiz geçen yıl 1.9 milyar dolar oldu. Bu yakın zamanda 5 milyar dolara yükseldi, daha da gelecekte 10 milyar dolara yükseltmek için önümüze amaç koyduk. Hükümetlerimiz bu doğrultuda çalışacak. Geçtiğimiz yıl Erdoğan'ın Astana'ya resmi ziyareti çerçevesinde 2017-2020 yıllarına yönelik eylem planına imza atmıştık. Bu program çerçevesinde 24 yatırım projesi gerçekleşiyor. Bunların toplam hacmi 800 milyon dolara ulaşıyor. İki ülke arasında ticari yatırımı değerlendirdik. Yaklaşık 2 milyon dolarlık anlaşmalara imza attık. Bugünkü görüşmelerimiz çerçevesinde askeri, tarım, turizm, kültür, bilim, teknoloji alanlarındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Bu işbirliğimizi geliştirmek için her alanda potansiyele sahibiz. 1991 yılında 16 Aralık günü Kazakistan'ın bağımsızlığının ilan edildiği gün, dönemin cumhurbaşkanı merhum Turgut Özel telefonla aradı, 'Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan'ın bağımsızlığını destekliyor' dedi. Dünyada bizi destekleyen ilk cumhurbaşkanı oldu. Bu anlamda müteşekkiriz, hiçbir zaman unutmayacağız" açıklamasında bulundu.