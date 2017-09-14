Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolü; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Kuveyt Milli Muhafız Komutanlığı Müsteşarı Korgeneral Hashim Abdulrazak Al-Rifaie tarafından imzalanırken, Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Otoritesi ile Kuveyt Devleti Sivil Havacılık Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Khalid Sulaiman Al-Jarallah tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu Arasında Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Alanında Mutabakat Zaptı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Khalid Sulaiman Al Jarallah tarafından imzalanırken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Khaled Nasser Al-Roudhan tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ulusal Fonu Arasında Mutabakat Zaptı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled Nasser Al-Roudan tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ise Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anas Khalid Al Saleh tarafından imzalandı.