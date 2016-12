lastik, lateks-kauçuk üretimindeki tecrübelerini Tayland ile paylaşacak.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Tayland ve Türk KOBİ’leri arasında ticari iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 14-17 Aralık tarihleri arasında geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. The Office of SMEs Promotion-OSMEP (Tayland KOBİ Destekleme Kurumu) arasında da mutabakat zaptı imzalandı. Düzenlenen programa KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile Mersinli KOBİ temsilcileri katıldı.

KOSGEB Başkanı Biçer başkanlığındaki heyetin Tayland KOBİ Destekleme Kurumu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, OSMEP’in yapısı ve büyüme hedefleri ile ilgi konu başlıkları değerlendirildi. OSMEP Genel Müdürü Salinee Wangtal, KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’na duyduğu ilgiyi dile getirirken, OSMEP Genel Müdür Yardımcısı Wimonkan Kosumas da Tayland’da 20 merkezin bulunduğunu ve bu sayının 76’ya çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Tayland’da KOBİ’lerin gayri safi milli hasılanın yüzde 40’nı temsil ettiğini söyleyen Kosumas, “Tayland 4.0 Programı” olarak adlandırılan “KOBİ Akıllı Dönüşüm Programı” kapsamında bu payın 2021 yılında yüzde 50’ye çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2012 yılında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında OSMEP-KOSGEB arasında yapılan aktivitelere değinerek, KOSGEB’in hedef kitlesinin her geçen gün arttığını ve 2017 bütçesinin 1,1 milyar TL olarak planlandığını belirtti KOSGEB’in 50 ülkenin farklı KOBİ destekleme kurumları ve 5 uluslararası kuruluş olmak üzere toplam 67 adet mutabakat zaptı imzaladığına değinen Biçer, sahip olunan bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşılması amacı ile ortak çalıştaylar düzenlenerek kurumsal kapasitelerin geliştirilmesine yönelik teknik eğitimler, uzman değişimleri ve B2B gibi etkinlikler organize edildiğini söyledi. Biçer, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ve İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı(OECD) kapsamında geliştirilecek ortak projelerle iş birliğinin güçleneceğini vurguladı.

Mutabakat zaptının yeniden imzalanması ile Türkiye’nin göreceli olarak üstün olduğu teknolojilerin Tayland ile paylaşılması, özellikle oto-lastik, lateks-kauçuk üretimi göz önünde bulundurularak karşılıklı yatırımlar için firmaların teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye-Tayland arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın KOBİ’lerin ticaretinin geliştirilmesi için olumlu bir adım olacağı bildirildi. Genel Müdür Wangtal, özellikle SPA ve sağlık sektöründe Tayland ve Türk sermayeli ortak şirketler kurulabileceğini ifade etti.

Programda B2B kapsamında Mersin’de otomotiv, yazılım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 14 Türk KOBİ ile aynı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 120 Taylandlı KOBİ bir araya getirildi. KOBİ’ler karşılıklı olarak ürün ve hizmetlerini birbirlerine tanıtarak, ticaret hacimlerini artırmak için karşılıklı görüşmeler yaptı.