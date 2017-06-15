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15 Haziran 2017 16:38

Türkiye iş dünyası ile Fildişi Sahili iş dünyası birlikte çalışacak

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ile Fildişi arasında ekonomik, ticari, ithalat, ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile Fildişi Sahili Cumhuriyetine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye iş dünyası ile Fildişi Sahili iş dünyası birlikte çalışacak

15 Haziran 2017 16:38


Nezaket Emine Atasoy; Fildişi Sahili Cumhuriyeti temaslarına Ticaret Odasını ziyaret ederek devam etti. Ticaret Odasında yapılan görüşmede Nezaket Emine Atasoy’u Ticaret Odası Başkanvekili ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Nezaket Emine Atasoy burada yapmış olduğu konuşmasında, Fildişi Sahili Cumhuriyetinde bulunmaktan dolayı duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. Nezaket Emine Atasoy, "Türkiye ile Fildişi Sahili arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ticaret odası ile her türlü işbirliği yapmaya hazırız" dedi.


Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanvekili Parfait Kouassi yapmış olduğu konuşmasında, "Fildişi Sahili Cumhuriyetine ziyaret için teşekkür ederim. Sizlerin özellikle Arap Devletleri ve Afrika Devletleri ile ilişkilerinizi biliyoruz. Bizim ülkemiz Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile de ilgilenmenizden çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.


Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkan vekili Parfait Kouassi; "Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak sizinle işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fildişi Sahili Cumhuriyeti temaslarına devam ediyor.




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