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04 Temmuz 2017 16:15

Türkiye iş dünyasından Varol için başsağlığı mesajı

Türkiye iş dünyası, iş adamı Bilgin Varol için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye iş dünyasından Varol için başsağlığı mesajı

04 Temmuz 2017 16:15


Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu genel merkezinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Makine Mühendisi Bilgin Varol için başsağlığı mesajı yayınlandı. Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:


"Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Bilgin Varol ülkemizin yetiştirmiş olduğu ender iş adamlarımızdan birisiydi. Yaşamı boyunca iş hayatı ahlakı ve özel hayatı yaşamı ile insanlara örnek bir kişilik olmuştur. Bilgin Varol aynı zamanda Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunun saygıdeğer bir üyesiydi. Bilgin Varol’u rahmetle anıyor, kederli ailesine başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz."




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