Türkiye’ nin en uzun tünelinde sona yaklaşıldı

Bolu’nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan, Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon m3 suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

Tünel’ de Son Bin 200 Metreye Ulaşıldı

Çalışmaların hızla devam ettiği, Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli’nde son bin 200 metre kazılıyor. Toplam uzunluğu 31 bin 592 metre olan tünel 3 farklı noktadan köstebek diye tabir edilen tünel delme makineleri ile deliniyor. 29 bin 596 metrelik kısmının tamamlandığı tünel ile başkente menba kalitesinde içme suyu temin edilecek.

Projenin Toplam Maliyeti 465 Milyon TL

En kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1 milyon m3 olan Ankara’ nın 2015-2060 yılları arasındaki nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulunduruluyor.

Bu ihtiyaçları karşılamak üzere yapımına başlanılan toplam yatırım bedeli 465 milyon TL’yi bulan “Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi” ile Ankara’nın 2060 yılına kadar olan içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

Hedeflediklerinin daima daha fazlasını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, en önemli hayat kaynağımız olan sudan vatandaşlarımızın rahatlıkla istifade edebilmesi adına çalışmalarına her zaman olduğu gibi bütün hızıyla devam ediyor.