Türkiye patronlar kulübü ile Afrika patronlar kulübü iş birliği yaptı

Ziyaret kapsamında Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Abidjan da Fildişi Sahili Cumhuriyetinin en büyük ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan bütün Afrika Devletlerinde örgütlü olan Fildişi Sahili İşverenler Konfederasyonu Genel Merkezini ziyaret etti.

Atasoy’u burada Fildişi Sahili İşverenler Konfederasyonu Genel Başkan vekili ve Genel Sekreteri karşıladı. Başkan Atasoy burada yapmış olduğu konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkileri güçlendirmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fildişi Sahili Cumhuriyeti İşverenler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Philippe Eponon toplantı da İşverenler Konfederasyonunun faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Nezaket Emine Atasoya bilgi verdi. Toplantı sonrası her iki kuruluş ta iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalama kararı aldı.