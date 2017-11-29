Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kazakistan ziyaretinde ilk olarak Kazakistan Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Gulshara N. Abdykalikova tarafından Devlet Başkanlığı binasında kabul edildi. Atasoy, Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Yönetim Kurulunun Türkiye ile Kazakistan’ın ilişkilerine önem verdiğini ifade ederek, Kazakistan’ın ata yurdu olduğunu ifade etti. Atasoy, "Türk yatırımcılar olarak Kazakistan’ın kalkınması, Türkiye ile Kazakistan’ın ilişkilerinin güçlenmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

Atasoy, Kazakistan Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Gulshara N. Abdykalikova’ya Kazakistan Devleti’nin alt yapı, üst yapı, enerji, havaalanı, karayolu, barajlar ve birçok projede kullanılmak üzere Arap ve Körfez ülkelerinden kredi ve fon kuruluşlarından Kazakistan Devleti’ne hitaben yazılmış 5 milyar dolarlık kredi taahhüt mektubunu takdim etti.

"En iyi şekilde değerlendireceğiz"

Abdykalikova, "Öncelikle Kazakistan Devleti’ne yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ederim. Kazakistan Devleti’nin kalkınmasına yönelik projeler için ülkemize getirmiş olduğunuz 5 milyar dolarlık kredi taahhüt mektubunu Kazakistan Devleti olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Atasoy, Astana’da Atameken Ulusal Girişimciler Odası Genel Merkezini de ziyaret ederek, Kazakistan Girişimciler Odası Atameken İş Kadınları ve İş Adamları Konseyi Başkanı Lazzat Ramazanova ile ekonomik iş birliği protokolü imzaladı. Atasoy, ayrıca Kazakistan Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı bürokratları ile bir araya gelerek, iki ülke arasında yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Atasoy, Pavlodar eyaletine de günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Atasoy, Pavlodor Ulusal Girişimciler Odasında Başkan Serik Baiseitov ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ayrıca Pavlodor Eyaleti Ulusal Girişimciler Odasında Pavlodor Eyaleti Bölge Valisi Bulat Bakauov tarafından kabul edilen Atasoy’a, Vali Bakauov eyaletteki yatırım olanakları hakkında bilgi verdi. Nezaket Emine Atasoy, Kazakistan temaslarını tamamlayarak Ankara’ya döndü.