Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Oba Makarnacılık'tan ''Ticari İşbirliği Protokolü''

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Oba Makarnacılık arasında ''Ticari İşbirliği Protokolü'' imzalandı. Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ''Ortaklarımızın ürettiği ürünlerin pazara ve ihtiyaç duyulan sektöre teminatı noktasında sorumluluğumuzu artıracağız'' dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile OBA Makarnacılık arasında ''Ticari İşbirliği Protokolü'' imzalandı. Protokol kapsamında Tarım krediye bağlı bağlı ortaklar tarafından Sözleşmeli Üretim modeliyle üretilen makarnalık buğdayın Tarım Kredi tarafından alınarak, OBA Makarnacılığa satışı gerçekleştirildi. Protokolün imzalanmasından önce konuşan Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi'nin bin 625 kooperatif, 206 hizmet bürosu, 17 bölge müdürlüğü, 13 şirketi ve yaklaşık 8 bin çalışanı olduğunu kaydederek, ''Tarım Kredi Kooperatifi 21 milyar TL aktif büyüklüğe sahip, 900 binin üzerinde ortağı olan aynı zamanda da gıda noktasında 80 milyon vatandaşa ulaşma kapasitesine sahip bir yapı. Biz özellikle geçmişten bugüne üstlendiğimiz misyonun yanı sıra özellikle çiftçimizin ürettiği ürünlerin değerinde pazara ulaştırma noktasında da sorumluluklarımızı artırma gayreti içerisinde olduk'' ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin ürettiği ürünlerin değerlendirdikleri ürün rakamlarının 2017'de yaklaşık 450 milyon TL iken bu rakamın 2018'de 700 milyon TL gibi bir rakamı aşmasını beklediklerini belirten Poyraz konuşmasını şöyle sürdürdü:

''2017'de sözleşmeli üretim noktasında çiftçilerimize ürettirdiğimiz ürün rakamı 40 milyon TL iken, bu 2018'de 150 milyon TL'ye çıktı. Ortaklarımızın, çiftçilerimizin ürettiği ürünleri değerlendirdiğimiz ürün rakamları 2017'de yaklaşık 450 milyon TL iken, inşallah 2018'de bu rakamda 700 milyon TL gibi bir rakamı aşacak. Biz özellikle ortaklarımızın ürettiği ürünlerin pazara ve ihtiyaç duyulan sektöre teminatı noktasında sorumluluğumuzu artıracağız. Bu anlamda bugün Oba makarnayla imzalayacağımız bu karşılıklı iş birliği protokolü çok önemli. Hedeflerimize yaklaşma noktasında bizi daha güçlü kılacak. Bir taraftan tarım kredi bir taraftan ilgili firma kendini rahat hissederken esas kazançlı çıkacak olan da çiftçilerimiz olacak. Çünkü çiftçilerimiz dönem sonunda ürettiği ürünü satma noktasında herhangi bir kayıp yaşamayacak. Tarım sektöründe sözleşmeli üretim modeli geliştikçe, yani tüketim tarafıyla üretim tarafı arasındaki bağ güçlendikçe hem arz talep noktasındaki dengesizliklerin giderilmesi hem de tarım sektöründeki fiyatlandırmalardaki dengesizliklerin giderilmesi noktasında önemli bir sorunu da çözmüş olacağız. Bu iş birliği protokolünün benzerini diğer özel sektör firmalarıyla da yaparak bu dengesizlikleri asgariye indirme noktasında önemli bir adım atmış olacağız.''

''Buradaki amacımız çiftçilerimizin makarnalık buğdaylara daha çok yönelmesi''

Gaziantep Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü ise, ''İlk olarak pilot bölge olarak Kütahya, Eskişehir, Afyon, Uşak bölgelerinde üretilen buğdayları Tarım Kredi üzerinden firmamız alarak makarna yapımında kullanacak. Buradaki amacımız çiftçilerimizin makarnalık buğdaylara daha çok yönelmesi. Bu bölgedeki üretilen makarnalık buğdayların firmamızın tespitleriyle daha kaliteli olduğunu tespit ettik ancak çiftçilerimiz her nedense fazla miktarda makarnalık ekmekten imtina ediyorlardı. Tarım Krediyle yapacağımız iş birliğiyle bunu daha da artıracağız. Pilot bölgelerdeki başarılı çalışmaları devam ettirerek Türkiye genelinde de bu şekilde sözleşmeli tarım geçmeyi hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

Sözleşmeli tarımın dünyanın birçok ülkesinde uygulandığını fakat Türkiye'de bugüne kadar sadece bir iki denemenin olduğunu dile getiren Özgüçlü, bunu deneyen firmaların arkasında Tarım Kredi Kooperatifinin olmadığının altını çizdi. Özgüçlü, Tarım Kredi Kooperatifinin gücüyle bu işi başaracaklarına inandıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak hatıra fotoğrafı çektirildi.