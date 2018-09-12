Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin yeni yönetimi belirlendi

Ş. Yönetim Kurulunda yer alacak isimlerin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürünün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise Zafer Sönmez atandı.

Zafer Sönmez kimdir?

Zafer Sönmez, 1974 yılında Düzce'de doğmuştur. Kariyerine 1997 yılında İnterbank'ta başlamıştır. 2000-2003 yılları arasında Dışbank, 2004'de MNG Bank'ta calışmıştır. 2005-2010 yılları arasında ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi'nde Portföy Yonetimi ve Kurumsal Bankacılık Departmanlarında Müdür, 2010-2011 yılları arasında da Royal Bank of Scotland'da İstanbul Şubesi Kurumsal Bankacılık Direktörü olarak görev yapmıştır. Sonrasında Malezya'da 2012-2013 yıllarında; Khazanah Nasional Berhad'da, Turkiye, Ortadogu ve Orta Asya'daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışmıştır. Ekim 2013 tarihinde Khazanah Turkey Regional Office'in kuruluşunda görev almış olup halen Khazanah Turkey Regional Office‘in başındaki kişi olarak, 2017 Temmuz ayından itibaren, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlardan sorumlu olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2017 Temmuz ayı itibari ile Khazanah Afrika Takımı'na liderlik etmektedir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu, İngilizce bilen Zafer Sönmez evli ve 1 çocuk babasıdır.