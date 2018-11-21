Türkiye ve Azerbaycan Yükseköğretim İşbirliğine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteği ile Bakü'de “Bilimsel Ortaklık ve Yükseköğretimdeki Kalite Uygulamaları Bağlamında Yeni İş Birliği Arayışları Paneli” düzenlendi.

TİKA ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı işbirliğinde Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Azerbaycan ve Türkiye'nin yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi konu alındı.

Düzenlenen panele Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Türk ve Azerbaycanlı akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihi köklere dayandığını ve bütün alanlarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

“Azerbaycan ve Türkiye'nin eğitim alanındaki işbirliği verimli bir geçmişe sahip”

Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü Adalet Muradov da, Azerbaycan ve Türkiye arasında eğitim alanında iş birliklerinin verimli bir geçmişe sahip olduğunu, bu çerçevede, Azerbaycan İktisat Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurucusu merhum Prof. Dr. Turan Yazgan'ın teşebbüsü ile kurulan Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nin kayda değer bir örnek olduğunu ifade etti. Rektör Muradov, konuşmasında aynı zamanda Azerbaycan İktisat Üniversitesi başta olmak üzere, Azerbaycan'ın diğer üniversitelerinin de Türkiye'nin birçok üniversitesi ile iş birlikleri kapsamında ikili diploma, öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programlarının bulunduğunu ifade etti.

Düzenlenen etkinlikte, hayatını Türk dünyasına adamış büyük fikir adamı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın kurucusu, Azerbaycan'da Bakü Atatürk lisesi ve İktisat Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası İşletme Fakültesinin kurucusu merhum Prof. Dr. Turan Yazgan vefatının 6. yılında anıldı ve Turan Yazgan'ın Azerbaycan eğitim sistemine katkılarından bahsedildi.

Etkinlik, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden davet edilen akademisyenler ve yöneticilerin katılımıyla panel oturumu ile devam etti. Panel müzakereleri çerçevesinde, Azerbaycan üniversitelerinin bilimsel araştırmaları ve makalelerinin “Web of Science” portalında yayınlanması, bilimsel araştırmaların akreditasyonu, ortak bilimsel çalışmaların yapılması ve birçok konuda iş birliklerinin hayata geçirilmesi ile ilgili mutabakatlar sağlandı.