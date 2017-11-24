Türkiye ve İsveç’ten “Babalık” manzaraları

Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve İsveç Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen “Babalık Anları” fotoğraf sergisi, farklı kültürlerden ilgili babalara ve çocuklarına gündelik yaşamın içinden bir bakış açısı sunarak, herkesi mevcut babalık ve erkeklik rolleri üzerinde yeniden düşünmeye çağırıyor. İsveçli fotoğraf sanatçısı Johan Bavman’ın ülkesindeki babaların çocuklarıyla geçirdikleri anlarıyla, fotoğraf sanatçıları Ahmet Görsev ve Zeynep Sezerman’ın Türkiye’den farklı babalık manzaralarını konu edinen karelerin yer aldığı sergi, 26 Kasım’a kadar görülebilecek.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başta şiddet olmak üzere kadın sorununa ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında “Dayağa Karşı Yürüyüşten Bugüne”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkeklerle Çalışma Üzerine Bir Deneme”, “Şiddet Varsa Dayanışma da Var” panelleriyle kadın sorunları ve mücadelesi konu edinildi. Yine etkinlikler kapsamında gösterilen “Tereddüt” sinema filminin yanı sıra “Can Kırıkları” ve “Antabus” oyunuyla da kadının varlığı, sorunları, toplum içindeki gücü, yaraları ele alındı.