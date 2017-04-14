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14 Nisan 2017 12:15

Türkiye ve Kuveyt iş dünyası işbirliği yapma kararı aldı

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ile Kuveyt arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Kuveyt’e ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye ve Kuveyt iş dünyası işbirliği yapma kararı aldı

14 Nisan 2017 12:15


Nezaket Emine Atasoy ilk olarak Kuveyt Devleti Ticaret Odası Başkanı Fahad Al Joaan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Ticaret Odası Genel Merkezinde bir araya geldi. Nezaket Emine Atasoy burada yapmış olduğu konuşmasında "Biz Türk iş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuveyt Devleti arasındaki ekonomik ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türkiye Sanayici İş Kadınları İş Adamları Konfederasyonu olarak Kuveyt Devletiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimizin kalkınması için ne gerekiyorsa yapmaya ve Kuveyt Devleti Ticaret Odasıyla her türlü işbirliğine hazırız" dedi.


Kuveyt Devleti Ticaret Odası Başkanı Fahad Al Joaan yapmış olduğu konuşmasında, "Öncelikle Kuveyt Devletine yapmış olduğunuz ziyaret için Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına size çok teşekkür ederim. Bizde Kuveyt Ticaret odası olarak Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Kuveyt Devletine yapmış olduğunuz ziyareti çok önemsiyoruz" dedi.


Ticaret Odası başkanı Fahad Al Joaan, "Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ile Kuveyt Devleti Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü yapalım ve bu protokolü karşılıklı imzalayalım" dedi.


Kuveyt Devleti Ticaret odası genel merkezinde yapılmış olan görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği diplomatları ve ticaret müşaviri Kerim Doğanay hazır bulundu.




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