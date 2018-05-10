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10 Mayıs 2018 11:59

Türkiye ve Mozambik arasında pamukçuluk alanında işbirliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Mozambik Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığına bağlı Mozambik Pamuk Enstitüsü arasında işbirliği artarak devam ediyor.

Türkiye ve Mozambik arasında pamukçuluk alanında işbirliği

10 Mayıs 2018 11:59


Nüfusunun yüzde 90’ı tarımsal faaliyette bulunan Mozambik’te önemli tarım ürünlerinin arasında pamuk yer alıyor. Ülkede orta ve kuzey kesimlerde yetişen pamuk bitkisinden 145 bin aile gelir elde ediyor. Ülke ikliminin tarıma oldukça elverişli olmasına karşın istatistiki verilere bakıldığında ekim alanlarının veriminin oldukça düşük olduğu görülüyor. TİKA tarafından geliştirilen proje kapsamında Mozambik Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığına bağlı Mozambik Pamuk Enstitüsü ile işbirliği yapıldı. İşbirliğinin ilk adımı olarak TİKA uzmanlarından ve Nazilli Pamuk Enstitüsü Genel Müdürü Mustafa Koray Şimşek’ten oluşan heyet, Mozambik’in farklı yerlerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde ülkedeki tek tohum ıslah ve üretim merkezi olan CIMSAN ve deneme ekim alanları ziyaret edildi. Heyet, ayrıca imtiyaz sistemi uygulanan ülkede kimi özel sektör temsilcilerini ziyaret ederek, Mozambik’te pamukçuluk sektörünün temel açmazları hakkında bilgi aldı.


Mozambik’in Sofala Eyaleti’nde bulunan ekim alanını ziyaret eden heyet, çiftçilerle görüşerek ürünleri inceledi. Pamuğun verimliliğini düşüren en önemli sorunlardan biri olan tarım zararlıları ile ilgili de teknik inceleme yapıldı. Yapılan toplantılar ve incelemeler doğrultusunda projenin ilerleyen aşamalarında mesleki eğitim ve teknoloji transferi yoluyla Mozambik iklimine uygun tohum türlerinin teşvik edilmesi ve kaliteli Türk malı tarım ekipmanlarının temin edilmesi gibi çalışmalarla Mozambik’te pamuk verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda orta ve uzun vadede de ülkede üretilen pamuğun ülkeye istihdam ve katma değer kazandırması için pamuk endüstrisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması hedefleniyor.




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