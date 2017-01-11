Türkiye Yazarlar Birliğinde ’’Hoca Ahmet Yesevi ve Hikmet’’ konferansı

Türkiye Yazarlar Birliğinde ’’Hoca Ahmet Yesevi ve Hikmet’’ konulu konferans düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği Mehmet Akif Divanı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın yöneticiliğini Tarkan Zengin yaptı. Konferansta konuşan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Bugün Anadolu’da Türklük ve Müslümanlık varsa bunun mimarı Yesevi Hazretleri’dir’’ dedi. Prof. Dr. Yıldız, Ahmet Yesevi’yi anma etkinliklerinin artık Ahmet Yesevi’yi anlama etkinliklerine dönüştüğünü belirterek, Türk dünyasının büyük değerlerinden olan Ahmet Yesevi’nin tüm hayatının ve eserlerinin geniş kitlelerce artık daha dikkatli ele alındığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ahmet Yesevi’nin küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğini, Yesevi adını Yesi şehrinden aldığını, ilk eğitimine 7 yaşında başladığını anlatan Prof. Dr. Yıldız, yetiştirdiği binlerce öğrenci ile Türk-İslam dünyasına katkılarının yadsınamaz olduğunun altını çizdi.

Fuat Köprülü’nün "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" adlı eseriyle Hoca Ahmet Yesevi’yi Türk edebiyatına yeniden kazandırdığını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, bu yüzden 2016 yılının UNESCO tarafından Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü yılı ilan edildiğini hatırlattı. Başta Divan-ı Hikmet olmak üzere yazdığı eserleri ve o eserlerin toplum üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Yıldız, Ahmet Yesevi’nin dönemin siyasi şahsiyetleri ve bunların yönetim felsefeleri üzerindeki etkilerine de değindi. Mütevelli Heyeti Başkanlığını yaptığı Ahmet Yesevi Üniversitesinin bu konudaki çalışmalarına örnekler vererek konuşmasını devam ettiren Prof. Dr. Yıldız, hem yetişkinler hem de çocuklar için Ahmet Yesevi’yi anlatan birçok basılı ve görsel materyalin üretildiğini kaydetti.

Program sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a plaket takdim etti. Prof. Dr. Musa Yıldız da Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Ferhat Koç’a Ahmet Yesevi Üniversitesi Heyet Başkanlığı yayınlarından ‘Divan-ı Hikmet’ eserini ve konferansın program yöneticiliğini yapan Tarkan Zengin’e Fakrname eserini hediye etti.