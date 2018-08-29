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29 Ağustos 2018 08:20

Türkiye’de 2 Milyon kadın endometriozis hastası var

Rahim içindeki endometrium dokusunun, karın içinde farklı bölgelere yerleşmesi ile gelişen endometriozis hastalığının, Türkiye’de 2 milyon kadında görüldüğünü belirten Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Prof.

Türkiye’de 2 Milyon kadın endometriozis hastası var

29 Ağustos 2018 08:20

Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç; ihmal edildiğinde kısırlığa dahi neden olabilen rahatsızlığın teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.


Endometrik dokuda, adet kanamasında görülenin aksine vücuttan atılamayan kanın çevre dokularda şişmeye neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç; “Özellikle yumurtalıklarda görülen endometriozis kadınlarda oldukça yaygın olan çikolata kistlerinin oluşumuna neden olmaktadır. Bunun yanında her yıl Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kadını etkileyen endometriozis, oldukça yoğun hissedilen ağrılara, cinsel ilişki esnasında rahatsızlığa ve hatta kısırlığa sebep vermektedir” dedi.


Kimler risk grubunda?


Kadınların herhangi bir sebep olmaksızın da endometriozis olabileceğini ancak belli faktörlerin hastalık oluşumunu etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç; “Özellikle genetik yatkınlık endometriozis oluşumunu etkiliyor. Bunun yanında rahim yapısında anomali olan, östrojen seviyesi yüksek, erken adet gören, doğum yapmamış ve düzenli alkol tüketimi olan kadınlar risk grubunda sayılabilir” şekline bilgi verdi.


Nasıl tedavi edilir?


Endometriozisin teşhisinin doktorlar tarafından yapılan jinekolojik ve ultrason eşliğinde muayene ile laporoskopi ve CA125 testi ile netleştiğini ifade eden Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç; “Endometriozis tedavisi; hastanın yaşına, gebelik isteğine ve bulgularının ciddiyetine göre değişebilir. Tedavideki asıl amaç, ağrıyı kontrol altına almak ve olabildiğince hastalığın ilerlemesini, yeni odaklar oluşmasını engellemek ya da gecikmesini sağlamaktır. Bu amaç, cerrahi veya ilaç tedavisi ile sağlanabilir. Genellikle ilk etapta koruyucu tedavi ve ilaç tedavisi tercih edilir. İlerleyen ve mutlaka gebelik planlanan durumlarda ise cerrahi yöntemler uygulanabilir” dedi. (BA-




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