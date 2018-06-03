Türkiye’de ilk kez Atlı Okçuluk Spor takımları yarıştı

Müsabaka, takım olarak yarışmaya katılma hüviyetiyle Türkiye’de ilk kez gerçekleşti.

Ankara, Konya, Balıkesir, İstanbul, Sivas, Eskişehir ve Tokat şehirlerinden toplam 12 kulüpten 26 sporcunun katıldığı yarışmada, Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü sporcuları Ertan Erkekoğlu ve Serdar Gürbıyıkoğulları birici oldu. Ankara Altaylar Atlı Okçuluk ve Spor Kulübü sporcuları Davut Çakır ve Kayahan Kürtül ikinci olurken, Tokat Gazi Osman Paşa Atlı Okçuluk Gençlik ve Spor kulübü sporcuları Salim Söyler ve Fethi Duruay ise üçüncü oldu.

Performans Sporla Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kurtuluş Kalsınoğlu, düzenledikleri Atlı Okçuluk müsabakasına ilişkin, “Atlı Okçuluk müsabakası düzenliyoruz. Akşamda bir iftar yemeğimiz olacak, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen, hemen hemen her kulüpten katılım sağlayan Atlı-Okçu arkadaşlarımızla beraber parkurumuzu hazırladık” dedi.

2016 yılında Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası Dünya Atlı Okçuluk Yarışması birincisi olan İstanbul Kayı Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Alp Kayserili, Atlı-Okçuluk sporunun olimpik bir spor değil, geleneksel bir spor olduğunu belirterek, “Aslında bir kültür yaşatma işidir. Dünya’da da böyle amatör gönüllü gruplarca yapılıyor. Dünyanın en büyük yarışması Güney Kore’de Unicef’in düzenlediği Dünya Atlı-Okçuluk Yarışması var” diye konuştu.