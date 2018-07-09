Türkiye’de tarihi gün

Türkiye’nin bu tarihi gününe yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli tanıklık ederken, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törene TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra sanat, spor, iş, hukuk ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ve din alimleri katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan tören öncesinde konuklara mehter birliği ve Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası tarafından konser verildi. Güne özel yapılan ve üzerinde “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni” yazılı rozetler davetlilerin yakalarına takıldı. Külliye binasına dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi asıldı.

TBMM’deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinden sonra atlı birlikler eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın bulunduğu giriş kapısından tarihteki 16 Türk devletini simgeleyen askerlerin arasından top atışları eşliğinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Külliye’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında bulunan davetliler tarafından coşku ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye’ye girişinde mehter takımı tarafından Fetih Marşı seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dua ile başladı

Konuşmasına “Ülkemiz tarihinin bu en önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinde oyları ile duaları ile destekleri ile şahsımızı bu göreve layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Erdoğan, şöyle dua etti:

“Rabbim göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün Rabbimize ve onun yarattıklarına yani halka hizmet için bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab bizi kibirden muhafaza eyle, hasetten muhafaza eyle, haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle. Bizi ailemizi, yol arkadaşlarımızı, yolların tuzaklarından koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu mübarek günde dileğimiz o dur ki, bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. Bu kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle. Allah’ım yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin, amin, amin.”

Yurt dışından gelen davetliler

Törene Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Katar, Pakistan, KKTC, Kırgızistan, Sudan, Gine, Zambiya, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Somali, Moritanya, Gabon, Çad, Cibuti, Venezuela devlet başkanları, Libya, Afganistan, Afganistan, Irak, Özbekistan, Kuveyt, Fas, Belarus, Gambiya, Kongo Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Macaristan, Arnavutluk, Ukrayna, Kazakistan, Filistin, Cezayir, Senegal, Nijer, Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi, Tataristan devlet başkan yardımcıları, parlamento başkanları, başbakanlar katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törene ayrıca İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da katıldı.